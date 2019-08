Un estudio de la Agencia para la Salud y la Seguridad Alimentaria (AHEFS), organización no gubernamental, ha revelado que Ghana gasta más de 100 millones de dólares al año en la importación de hortalizas.



Según el estudio, estas hortalizas, principalmente tomates y cebollas, se importan sobre todo de los vecinos Togo, Costa de Marfil y Burkina Faso.



En una conferencia de prensa el pasado 12 de agosto, el director de la AHEFS, Kwaku Asante, dijo que el país necesitaba una política agrícola centrada en las hortalizas para poder satisfacer las necesidades de consumo de estos productos. Señaló que era así pese a que el país tenía mejores condiciones climáticas para la producción de hortalizas que muchos de los países de los que importa estos productos, y aun así no puede producir las hortalizas que necesita. No estamos produciendo lo suficiente de lo que en realidad necesitamos, dijo, y señaló que los agricultores ghaneses no podían producir hortalizas suficientes para alimentar a la población, por no hablar del producto para transformación.