Sólo el 30% del personal que trabaja en Gualcamayo está frente a una computadora. El resto, son operarios que están tras una máquina, un camión, en el interior de la mina subterránea, o recorriendo las zonas de exploración, por ejemplo. Es decir, integran el grupo que por su tipo de trabajo tienen menos posibilidades de acceso al e-mail corporativo, una de las herramientas de comunicación que se utilizan en la minera.

Con el fin de poder llegar a todos y porque en la actualidad no hay quien no cuente con un Smartphone, surgió la idea de una aplicación para teléfonos móviles destinada a agilizar la comunicación interna de la empresa (Ver Ventajas de la App). “Todos los trabajadores tienen un Smartphone y cuentan con señal de celular en casi todos los sectores del yacimiento, generar una aplicación para teléfonos móviles nos permite llegar a todos ellos, incluso durante su período de descanso”, dijo al respecto Marcelo Agulles, superintendente de RRCC y Comunicaciones de Minas Argentinas, la operadora de Gualcamayo.

La App está disponible desde hace cuatro meses y a través de ella se difunde información vinculada a novedades de distintos tipos, como cambios en los rosters de personal, las acciones de responsabilidad social en las comunidades, proyectos corporativos que desarrolla la empresa, cambios en las normas internas o procedimientos, entre otros. Esta misma información se sigue difundiendo a través de otros canales de comunicación que se utilizaban antes de la incorporación de la App, es el caso del e-mail corporativo, cartelería fija o en pantallas ubicadas en los comedores, gigantografías y reuniones de equipo.

El jachallero Marcos Espinosa del área de Almacén y Abastecimiento, fue el encargado del desarrollo de esta App para la gente de Gualcamayo. Su nombre surgió como sugerencia desde el área de Tecnologías de la Información (TI) de la empresa, ya que sabían que Marcos contaba con experiencia en el diseño y desarrollo de App, con el plus de ser oriundo del lugar, trabajar para la firma y por tanto ser conocedor de la realidad de la empresa. “El objetivo es una comunicación más eficiente y fluida entre todos los colaboradores que trabajan en Gualcamayo, ya que no todos tienen acceso a una computadora y por ende no cuentan con sus cuentas de correo electrónico”, explicó Marcos. “La App está basada en una plataforma de sistema de gestión de contenidos como lo es Wordpress y AppCreator, es un sistema sencillo que nos permite una comunicación más fluida entre los trabajadores de la mina”, agregó.

Lo particular de la aplicación es que si bien fue creada en exclusivo para los trabajadores de Gualcamayo, cualquier interesado puede descargarla desde la Play Store de Google. Según se precisó desde el área de comunicaciones, tenían la opción de hacerla sólo para los trabajadores o hacerla abierta y permitir que su familia, los vecinos de la comunidad o cualquier persona conozca, también, lo que pasa en Gualcamayo. “Minas Argentinas siempre fue una empresa de puertas abiertas y consideramos que esta herramienta de comunicación nos ayudaba a fortalecer esa transparencia”, cerró Marcelo Agulles. Para lo que resta de 2020 la idea es incorporar a la App nuevos contenidos, como la sección de Beneficios con los que cuentan los trabajadores y no todos tienen muy presentes y otra sección vinculada a RR.HH para una mayor interacción.

> Ventajas del sistema