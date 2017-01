La depilación con hilo es la eliminación de pelo de todo el rostro y el entrecejo utilizando cuerdas que actúan como pinzas. El hilo se mueve adelante y atrás en un movimiento controlado, mientras que se sostiene contra la piel. Esto saca filas de pelo de forma rápida y sencilla.



Se trata de una forma no invasiva de depilación que asegura importantes ventajas respecto de los métodos comunes. Es más suave que la cera, y genera un resultado final menos irritante y de mejor apariencia, ya que el hilo va extrayendo los vellos por hileras, lo que permite una excelente precisión.



Para personas con pieles sensibles o alergénicas, es la técnica más recomendable en depilaciones faciales, ya que evita las inflamaciones e irritaciones propias de este tipo de pieles delicadas.

Entre sus ventajas se pueden destacar:





* Permite una mejor definición de las cejas.



* Es completamente natural, ya que en su ejecución no se emplea ningún producto que pueda

provocar alguna reacción indeseable.



* Es absolutamente higiénico, porque el hilo es un elemento común que se descarta después de la utilización, y no produce manchas o derrames de ningún tipo.



* Es más rápido. depilar el rostro completo no lleva más de 20 minutos.



* Es menos doloroso que los sistemas de arranque convencionales, porque no tironea ni lesiona la piel y elimina varios folículos a la vez.



* Debido a que no hay aplicación de calor no hay riesgos de quemaduras, manchas o dilatación de capilares.



* Es hipoalergénico y está indicado especialmente para pieles sensibles, reactivas o con problemas de foliculitis.



* Es compatible con cualquier tratamiento dermatológico que se está realizando.



* Tiene efecto lifting debido al masaje tensor con que trabaja el hilo.



* No deja el vello encarnado, ya que al realiza una muy suave exfoliación de la piel cada vez que se realiza, logrando como resultado suavidad en la zona depilada.



* No levanta la capa superior de la piel, por lo que la piel delicada del rostro no se ve comprometida.





También resulta ideal para eliminar la "ceja única' y levantar y definir el arco de las cejas.



Cabe mencionar que no se trata de un sistema de corte sino de arranque, por lo que el vello es extraído el folículo, lo que lo hace un método duradero, que debilita el nuevo crecimiento. En 3 a 4 sesiones se observa el retardo en el crecimiento.



Una de las ventajas de la depilación con hilos es que el impacto frente al sol no causa daño al no quitar la primera dermis de la piel, por lo que puede exponerse el rostro a sol el mismo día que se realiza.







1-¿Esta técnica precisa preparación previa?



No necesita ningún tipo de preparación anterior, incluso se puede realizar con la piel con crema o maquillaje.

2-¿Debe tener un largo mínimo?



La longitud del vello no es importante, una vez que salió a la superficie ya puede ser extraído con los hilos.



3-¿Cuánto demora la sesión?



El perfilado de las cejas 15 minutos y el rostro completo 20 minutos.

4-¿Cuánto dura la depilación?



Las cejas, el bozo, el mentón y los pómulos de 8 a 15 días. El facial completo de 20 a 30 días, dependiendo del tipo de piel.

5-¿Cuidados posteriores?



Luego de la depilación hay que aplicarse en el rostro la crema hidratante o humectante de uso diario habitual.

No se debe utilizar exfoliantes hasta el día siguiente.

6-¿Cada cuánto puede volver a realizarse la depilación?



Según el tipo de crecimiento del vello. Las personas con problemas hormonales hasta 4 veces al mes; las niñas menores de 13 años 1 vez por mes y los hombres 2 veces al mes.

La depilación con hilos con el tiempo disminuye en un 60% la aparición de los vellos.



Para saber



La depilación con hilos es muy tolerable. Se trata de una sensación similar a la que produce la pinza, sólo que más rápido. Eventualmente la zona que puede sensibilizarse más es el labio superior, especialmente en los extremos.

Hay algunas personas que experimentan picazón durante el proceso.







Costos



-Perfilado de cejas 80$.

-Promoción cejas, bozo y mentón o pómulos 110$.





Fuente: Mariela Gómez (Aberastain 8 norte) - Facebook: Depilación con hilos San Juan - Teléfono: 154673585.