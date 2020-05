-¿Cuál es el presente de la minería en el marco del Covid-19?



-El Covid-19 impactó en la caída de la demanda y precios de minerales industriales como el cobre o el litio, salvo el caso del oro que es un resguardo económico y sus valores van en ascenso. Es una realidad que ha impactado en la actividad minera toda, como en la mayoría de las actividades económicas a nivel mundial.

-¿Cómo se reconfigura la industria?



-Entendemos que la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial por el Covid-19 en algún momento va a ser superada, por lo que estamos obligados a pensar en el día después y probablemente a partir de ese momento se empiece a incrementar la demanda de metales preciosos y de minerales industriales. En este momento estamos trabajando en el programa “Proyecto por Proyecto”, porque entendemos que es muy difícil aplicar reglas iguales entre quienes no son iguales y así difícilmente podamos tener el éxito que estamos esperando, y más cuando el presidente de la Nación piensa en la minería como actor importante en la recuperación del país.

“Buscaremos llegar a acuerdos específicos e impulsar la concreción de nuestros proyectos más avanzados”.

-¿De qué se trata ese programa?



-Considero que la estrategia para la minería hoy es analizar proyecto por proyecto, porque entendemos que no es lo mismo producir oro, plata, cobre o litio, por mencionar algunos de los que integran nuestra cartera de proyectos en exploración avanzada. En segundo lugar, no es lo mismo producir a 3 mil metros de altura que a 5 mil metros de altura, no es lo mismo contar con infraestructura como si no, no todos tienen la misma ley de corte mineral, no a todos les inciden por igual las retenciones y así con otros aspectos. La idea es convocar a las empresas para el análisis conjunto de estas realidades, buscaremos llegar a acuerdos específicos e impulsar la concreción de nuestros proyectos más avanzados.





-¿Cuáles son los proyectos y la dinámica de trabajo prevista?



-Son alrededor de 15 proyectos de litio, cobre y oro sobre los que vamos a estar trabajando en lo que resta del año. Es el caso del proyecto Navidad en Chubut, Taca Taca en Salta, Aguarica en Catamarca, José María en San Juan, por mencionar algunos. Vamos a abordar los aspectos ambientales, sociales, económicos, financieros, fiscales, técnicos, operacionales, constructivos, van a ser encuentros con nuestros técnicos de la Secretaría y también del Segemar.

-¿El eje central es cómo hacer minería?



-Se trata de cómo hacer que un país con minerales pase a ser un país minero, porque mientras en Chile representa el 10% del PBI, en Australia el 7% del PBI, en Perú el 12% del PBI, en la Argentina representa el 0,6 % del PBI y además nosotros somos el sexto complejo exportador de la Argentina y por lo tanto tenemos muchísimo para crecer y aportar desde la minería a lo que se aporta desde la Pampa Húmeda.

“Vamos a estudiar cómo impactan las retenciones en el sector particular de cada uno de los proyectos de exploración avanzada”.

-¿Tienen ya una estrategia concreta?



-Este es un proceso. Si dijese lo que se tiene que hacer, pues no sería un proceso abierto, participativo, escuchando todas las opiniones aun de los que no están de acuerdo. La minería no tiene absolutamente nada que ocultar, la minería tiene que ser debatida para que nosotros en el marco de lo que significa la minería en nuestra vida cotidiana, podamos decir por acá vamos a ir.

-En el contexto de pandemia, ¿se ha planteado algún tipo de reajuste de retenciones?



-La Ley de Emergencia establece las retenciones en un tope para la actividad minera e hidrocarburífera del 8%. Nosotros hablamos en su momento con el ministro Matías Kulfas, armamos un equipo con gente de economía y AFIP y finalmente reglamentamos el artículo 52 de la Ley de Emergencia, que establece que no se puede aplicar retenciones que superen un 8% a la actividad minera. En el programa de “Proyecto por Proyecto” vamos a estudiar cómo impactan las retenciones en el sector particular de cada uno de los proyectos de exploración avanzada. En este momento no es determinante el esquema actual de retenciones.

-¿El repunte de los valores del oro representa una oportunidad a futuro?



-El precio de los minerales es uno de los grandes condicionantes en cualquier proyecto. En San Juan insisto que no debemos perder de vista el Valle del Cura para seguir avanzando en alternativas de proyectos de varios millones de onzas de oro, pero también debemos considerar la minería del cobre con El Pachón, Los Azules, José María. El mundo va a seguir demandando de minerales industriales y el desarrollo tecnológico también: nosotros tenemos el recurso.