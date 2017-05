* Feria de la Huerta Orgánica

* Memoria técnica. Investigaciones en plantas aromáticas y medicinales

* Compendio de estudios y experiencias sobre secado de uva en planta en la provincia de San Juan

El próximo encuentro es el jueves 11 de mayo, de 9.15 a 12.15 horas, en la peatonal de la Casa Natal de Sarmiento, ubicada en calle Sarmiento 21 Sur. El propósito es promocionar un espacio activo de cultura y educación en el cual es posible hacer venta e intercambio de: productos de la huerta orgánica, alimentos saludables, recetas de cocina sana, flores y plantas ornamentales. En esta feria es posible hacer venta e intercambio de: productos de la huerta orgánica (verduras, aromáticas, frutas, semillas, etc.); alimentos saludables (nueces, almendras, pasas de uva, aceitunas, galletas de avena, panificación integral, cereales, etc.); recetas de cocina sana; flores y plantas ornamentales; plantines de hortalizas (preparados por niños o adultos de escuelas y barrios de Capital). La feria estará abierta a todo público y es de acceso gratuito. Organiza el programa Pro Huerta en conjunto con el Museo Nacional Casa Natal de Sarmiento. Para mayor información: Lic. Laura Notario / [email protected] / (0264) 4921079 int.134.

Esta memoria técnica sintetiza el trabajo de investigación de los últimos años, sumando información a las publicaciones de extensión que se han brindado a los productores por distintos medios (jornadas presenciales, boletín electrónico Aromas pampeanos, publicaciones en la web). Se presentan resúmenes de artículos que, en su mayoría, han sido publicados en revistas nacionales e internacionales o expuestos en congresos de la especialidad.



Se puede descargar el archivo en el siguiente link:

http://inta.gob.ar/documentos/memoria-tecnica-investigaciones-en-plantas-aromaticas-y-medicinales

Compendio de estudios y experiencias sobre secado de uva en planta en la provincia de San Juan

La tecnología Dry On Vine representa una verdadera estrategia para generar ahorro de costos, optimización del uso del suelo y se asocia a una mayor calidad de pasas. Estos factores, tomados como una ventaja competitiva, permitirán una mayor aptitud y mejor acceso al mercado internacional. Este libro contiene información sobre generalidades sobre el sistema DOV y sistemas de producción de pasas; estudios locales sobre la variedad Superior Seedless y Flame Seedless (tiempos de secado, rendimientos, área foliar y jornales gastados); calidad de pasas DOV; la experiencia de los productores locales, criterios para el armado de un DOV y recomendaciones.



Se puede descargar el archivo en el siguiente link:

http://inta.gob.ar/documentos/compendio-de-estudios-y-experiencias-sobre-secado-de-uva-en-planta-en-la-provincia-de-san-juan

