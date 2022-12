Quedó inaugurado el Laboratorio de Control de Calidad CANME-INTA

Con la presencia de autoridades nacionales, regionales y provinciales el jueves 15 de diciembre a las 12:00 se realizó la inauguración del Laboratorio de Control de Calidad CANME - INTA, en las instalaciones de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan. A partir de entonces se comenzó con la recepción de muestras para su respectivo a análisis. Las actividades comenzaron sobre las 09:30 en el Auditorio Emar Acosta, con una conferencia magistral a cargo del Dr. Marcelo Morante, denominada: "Presente y Futuro del Cannabis Medicinal en la Argentina, destinada al personal de salud y al público en general.



Sobre el medio día, las autoridades se trasladaron hasta Calle 11 y Vidart, Pocito para habilitar las instalaciones del Laboratorio, con gran relevancia a nivel nacional.



Más información: Vanina Cornejo eeasanjuan.canme@inta .gob.ar

Apicultura: Qué medidas tomar ante la ola de calor



En algunas regiones del país, quienes se dedican a la producción apícola han visto dañadas algunas colmenas debido a las altas temperaturas. Ante este panorama, el INTA Proapi recomienda:

Tener las colmenas bajo sombra compacta (árboles o construcciones de media sombra)

Si el apiario estuviese rodeado de árboles, asegurar la circulación de aire

No colocar las colmenas en el piso; usar caballetes, preferentemente de 20 centímetros

Colocar guardapiquera con abertura central de 17,5 x 0,9 cm (de no ser posible, dejar sin guardapiquera)

Abastecer a los bebederos temprano con agua limpia y mantenerlos bajo sombra compacta y a 10 metros del apiario



En relación al material inerte:

No parafinar o impregnar con aceite, alzas y techos. Pintar la cámara de cría y alza melaria con colores que reflecten los rayos del sol. En caso de colmenas afectadas: Si el daño es alto y no hay abeja reina, retirar los materiales dañados del apiario y acondicionar el material inerte. Si el daño es menor y está la reina, retirar el material vivo no dañado y colocarlo en otro material en un lugar con sombra



Más información: Natalia Bulacio bulacio.natalia@inta.gob.ar