"A la ganadería le falta tomar algunas cuestiones de la agricultura para ajustar detalles de la nutrición mineral", afirma Alejandra Marino, investigadora del INTA Balcarce. Indicó que se pierden entre U$S 2.500 y U$S 4.000 por falta de manejo y fertilización. Es que a pesar de los aumentos en los fertilizantes para Marino los números hoy siguen cerrando para esta combinación: "Si bien años atrás la ecuación era mucho más favorable, aún hoy los números cierran bien para estas producciones y todavía son beneficiosos", destacó al sitio web TodoAlfalfa, en el marco de una entrevista, donde abordó la temática. En este escenario, destacó que, en esta combinación de cultivos, hay que tener un ajuste muy cuidadoso para no favorecer a una u otra especie de manera individual, perjudicando a la compañera. "Son pasturas que pueden producir 20 toneladas de forraje por ha/año, pero el manejo tiene que ser muy ajustado", aclaró. Dependiendo del ambiente que se esté manejando, hay diferentes situaciones. Pero a modo de promedio, ejemplificó: "En la vida útil de una pastura, mostramos que a valores de hoy se está perdiendo de ganar de unos U$S 2.500 a unos U$S 4.000 por hectárea, por no manejar adecuadamente el consumo que se hace del pasto y las fertilización del mismo".