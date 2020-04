Sectores más vulnerables: los destinatarios de las semillas del Programa Pro Huerta.

Análisis de Circuitos Cortos de Comercialización en San Juan : Las tramas organizativas de las ferias de Jáchal y Calingasta

Semillas del Programa Pro Huerta



La semilla del Programa Pro Huerta es provista por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco de las acciones que desarrolla con el INTA, está destinada a familias en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a su seguridad alimentaria.Por esta razón, la semilla se entrega en forma gratuita, a quienes realmente no pueden comprarla, porque se encuentran en precariedad laboral y en condición de inseguridad alimentaria y nutricional. Se distribuye en el marco de las acciones que el Programa ya viene realizando con los destinatarios de las mismas, no se entregan en forma particular o por fuera de estas actividades. En el actual contexto, se ha incrementado fuertemente la demanda y no se dispone de la suficiente cantidad para alcanzar a la población destinataria.



* Si necesita semilla y no está en el grupo priorizado, puede adquirirla en FECOAGRO. Le facilitamos los contactos: ventas@fecoagro.com.ar / fecoagro@fecoagro.com.ar - 264 4409572

* Recuerde, el INTA le ofrece asesoramiento y asistencia técnica para realizar su huerta. Consulte por medio de laAgencia virtual. Además, dispone de los correos electrónicos y teléfonos de su Agencia de Extensión Rural más cercana.

Circuitos Cortos de Comercialización en San Juan



Recientemente REVIISE, Revista de Ciencias Sociales y Humanas del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de la Universidad Nacional de San Juan, ha publicado un artículo escrito por investigadora del INTA EEA San Juan, Jimena Andrieu, como una de sus autoras. El mismo trata sobre ferias agro-alimentarias que tienen lugar en San Juan.



Entre otros temas, se analizan los agentes e instituciones involucrados en la práctica cotidiana y organizativa de las ferias de los departamentos de Jáchal y Calingasta, que han permitido que las mismas se sostengan en el tiempo, en relación a otras formas de organizar la producción y circulación de alimentos, más próximas entre productores y consumidores.



Para ingresar en el mismo: http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/351/415

Más información: Jimena Andrieu andrieu.jimena@inta.gob.ar



"Te cuento una canción" micro producido por #INTARadio y la Red de Radios Rurales, donde músicos de todo el país te cuentan cómo compusieron una canción y te invitan a escucharla desde algún lugar de casa. Te cuento una canción" es un contenido pensado en el marco de la campaña "Quedate en casa", impulsado por Presidencia de la Nación para enfrentar la crisis sanitaria producida por el coronavirus.

Para escucharlas debe ingresar en https://bit.ly/3a1oBg2