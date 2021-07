SUBE

Una encuesta reciente de CAME a emprendedores enuncia que en la pandemia, el 67% dice haberse visto afectado por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dictaminado por el poder nacional. Entre los afectados, el 75% informó que fue afectado totalmente o mucho. Sin embargo, han sabido adaptarse mediante el uso de las redes, pero sufrieron una disminución en la actividad.



Correo de Lectores I

Quejas por camiones regantes

Productores de diferentes departamentos del Valle de Tulum, Ullum y Zonda se quejan desde hace un mes por el uso del agua de los canales para el riego de plazas, paseos y calles en diferentes distritos. Señalan que los camiones municipales "llegan a hacer cola para cargar agua" en la red secundaria y canales y esto produce una merma en los niveles del recurso hídrico en una época crítica. Frente a la actual megasequía los regantes además manifiestan que estos vehículos no sólo no optimizan el riego, sino que muchos de ellos no están en condiciones de guardar líquidos por lo dañados que están, además de ser sistemas ineficientes y sugieren a los intendentes el "tecnificar los riegos" como corresponde.



Correo de Lectores I

Ruta 40 a Mendoza en mal estado

Los productores hortícolas César Villena y Remberto Fernández se comunicaron con Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO para manifestar su preocupación por el mal estado de la Ruta Nacional número 40, entre las localidades de Tres Esquinas y la zona de los badenes pasando San Carlos al sur, en el departamento Sarmiento. Esto se suma a la situación planteada por el retraso en las obras de construcción de la autopista San Juan-Mendoza desde la calle 8 en Pocito al sur y que generan no sólo problemas en el estado general de los vehículos, sino también riesgos de potenciales accidentes de tránsito para personas que por motivos laborales deben transitar casi a diario por esta columna vertebral comunicacional, turística y comercial de nuestro país.