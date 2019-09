BAJA

Bajaron los precios de algunas verduras en el Mercado Concentrador de Rawson. Esta semana la jaula de 18 unidades de lechuga mantecosa o morada se conseguía a $150. El año pasado a igual mes valía $250. Lo mismo sucedió con la zanahoria cuyo costo por bolsa de "elegida" de 10 kilogramos costaba $120.

BREVES



Transporte carretero



> Carga inflacionaria

Según el Índice de Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas -ADEEAC-, los insumos que hacen a la actividad se incrementaron un 5,5% durante agosto, mes en el que la devaluación del peso del 30% como consecuencia de un cambio en las condiciones macroeconómicas. En lo que va de 2019, los costos se incrementaron un 29,5%.



En los últimos doce meses, se registró un 62% de suba, en un escenario de mayor inflación mayorista y minorista a partir de la devaluación del tipo de cambio. Cabe recordar que la carga impositiva sobre el autotransporte de cargas que es del orden del 40%.

> RÍO NEGRO

Helada negra

En el Alto Valle riongrino, se registraron heladas de casi -10º C durante 14 horas de frío extremo, podrían haber perjudicado gran parte de la producción frutícola de la región, sobre todo la de frutas de hueso, como melocotones y ciruelas. Los daños están siendo actualmente evaluados por los técnicos de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro.



El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca provincial, Alberto Diomedi, señaló que "este clima extremo fue anunciado por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) con cinco días de anticipación, lo que permitió que los productores pudieran prepararse para enfrentarlo". Las localidades más afectadas fueron algunas chacras de Cipolletti donde se registraron -6° C, también en Cinco Saltos con -9° C y en Ingeniero Huergo con -8° C.