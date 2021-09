IGUAL

Según el sitio www.tododoalfalfa.com.ar, el rollo de alfalfa de primera calidad está en $11,50 el kilo; el pellet de alfalfa cuesta $17.100 la tonelada, a granel, y $18.500 embolsado; el fardo de primera calidad está a $380; el megafardo a $13 el kilo, de primera calidad y a $12, el de segunda.



BREVES

Viñateros: "Custodiamos la gratuidad del agua"

A raíz de la iniciativa del Instituto del Agua, sobre el pago de tarifa unificada del agua subterránea que se agregue a la red, y el agua que se utiliza para riego según el tipo de suelo y cultivo; la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, por intermedio de Eduardo Garcés, su presidente, exige "mantener la gratuidad del agua, según lo establece el Código de Aguas de la provincia, en su artículo 17; y la prohibición dictada por ley sobre el pago de tasas extras en aguas subterráneas. Además recordamos que el agua debe ser de distribución igualitaria entre los regantes (art 162, 164), por lo tanto no compartimos la entrega de agua por volumen ya que se contrapone con las leyes vigentes. Respecto al estudio de control para el uso eficiente del agua, que incluye la automatización de las compuertas del sistema de canales, lo consideramos no apropiado ni conveniente ya que actualmente el vandalismo y la inseguridad que se vive en la zona de canales de riego donde habitualmente roban candados, compuertas y cadenas no permitiría llevarlo a cabo; asimismo aseverar el supuesto beneficio de ahorro del 40% del agua con su uso, es incongruente. Los productores y regantes sanjuaninos necesitamos mejoras en el sistema de utilización del agua, y ayudas concretas para no continuar perdiendo hectáreas de cultivo. Ante esta realidad, estimamos que el aprovechamiento de los recursos hídricos en San Juan debe ser una política de Estado".