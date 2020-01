Iván Nolazco.

La palabra vino de autor la heredamos de la costumbre española, así se denomina a un vino hecho por un enólogo que imprime en él un estilo personal. A diferencia de los vinos realizados para una bodega donde el vino también es hecho por un enólogo, pero la producción no le pertenece a este.

Si hablamos comercialmente podríamos decir que la palabra adecuada para definir un vino especial o único, seria: "vino con agregado de valor". Un vino que además de la calidad del varietal o su influencia en suelo y altura, contenga una identidad; un vino con corazón, distinto de los demás vinos comerciales. Eso es lo que se define como vino de autor.



SV.¿Cómo identificas a un verdadero vino de autor o con agregado de valor?



IN. Primero por la identidad que tiene el producto, que va más allá del varietal, de la elaboración, de la marca o el empaque. La identidad es lo que te invita a imaginar, a curiosear o investigar ese producto. Lo segundo es la pasión de la persona o mejor dicho emprendedor que conoce y da a conocer su producto. Y, por último, pero no por eso menos importante la calidad, los detalles en cada uno de los elemento internos y externos de este producto.



SV-¿Cuántos vinos de autor o con agregado de valor has colocado dentro y fuera de Argentina?



IN- Antes de contestar tu pregunta permíteme hacer unas referencias para que el lector emprendedor pueda tener en cuenta.



Siendo Argentina uno de los países de mayor producción y calidad en varietales, la comercialización nacional y la exportación de vinos de autor o con agregado de valor es mínima con respecto a países también productores. Sin ir muy lejos en Chile se comercializan más de diez mil vinos de autor. Las marcas que posicionan en la zona franca de Iquique son 95% marcas chilenas y de ellas un 45% son vinos de autor o con agregado de valor.



Ahora sí, en este primer año 2019 he logrado crear siete vinos de autor o vinos con agregado de valor y colocarlos no solo en el extranjero sino también en micro mercados nacionales, como es el caso del vino Infinito; que se vende en vinotecas mendocinas. Y es parte del proyecto general de Literatura, Café y Vino que consiste en la venta de vino en cafeterías peruanas, colombianas, chilenas y uruguayas. Proyecto donde también participa la primera franquicia sanjuanina "Mokka Café" y La Central de Café y Cacao del Perú. La idea es que el vino argentino sea alternativa de compra como tradición cultural del mundo literario, al igual como lo es el café.



Las marcas de autor o vinos con agregado de valor que están llegando a otros mercados nacionales e internacionales elaborados en bodegas de San Juan y Mendoza son: Vino Infinito, Fairiel, Alicia Barceló, El Valle Del Puma, Lucía, Mi Rancho y Re Mil Puta.



Estas marcas estarán exhibidas en las cafeterías de los países anteriormente mencionados, dentro de los cafés culturales Mokka Café.



SV-¿Cuéntanos del vino Alicia Barceló, dibuja el esquema identidad y pasión?



IN-.Esta parte es mi favorita, mi trabajo es descubrir ese lazo subjetivo y plasmarlo en un producto que llegue a la mente de un posible consumidor, lo voy a resumir en algunas palabras que no solo describen a la autora, sino también el resultado final; un producto con agregado de valor.



"En el silencioso horizonte gris de los parrales en junio, tan sola como la hoja seca al final del otoño. Y es que la vida ensancha sus venas mientras sus lágrimas de felicidad traen el verde en sus hojas y el rojo violáceo en sus frutos. La más maravillosa transformación de la naturaleza frente a mí.



El destino me llevó a seguirla y a participar en cada proceso de la cosecha, descubrir su varietal, enamorarme con su aroma, poeta al describirla, amante entre sus labios.



Agua y sol en conjunción, a mi gusto, a mi entender, combinando mi experiencia y mi pasión.



El frágil vuelo de sus alas es la comparación perfecta de lo que llegó a ser después de tanto sacrificio.



La mariposa como símbolo de transformación y pureza, es lo que determina la razón de mi vino".



Este texto describe la identidad del producto y la pasión del autor, para terminar en su sutil etiqueta, la silueta en alto relieve de una mariposa azul.



SV-Una verdadera poesía.



IN- Sin duda. Permiteme algo más. Quiero agradecer al Diario de Cuyo en su Suplemento Verde, por esta entrevista y felicitar por el apoyo a los emprendedores. Recuerden que estamos a puertas del túnel de Agua Negra y es ahora, cuando tenemos que en conjunto trabajar para posicionar nuestras marcas fuera de nuestras fronteras, es hora de conocer y hacer viable las alianzas y desarrollo de nuevos mercados. Es momento de unirnos, la empresa pública y privada, para desarrollar nuestra provincia. No nos pongamos trabas donde no existen, trabajemos por el crecimiento comercial de nuestro país.

La enóloga sanjuanina Alicia Barceló con su vino de autor.

Cifra



7 Son los vinos de autor creados en el 2019 y colocarlos no solo en el extranjero sino también en micro mercados nacionales.