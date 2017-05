Esta es la frase de cabecera de Jorge Zárate, un chofer de camiones que empezó a trabajar la bentonita de manera muy rudimentaria, casi a pico y pala. Con una pequeña chancadora molía volúmenes chicos y acumulaba hasta que tenía para llenar un camión con chasis y lo vendía a una empresa sanjuanina. Recientemente con el subsidio obtenido mediante la Línea 1 de Minería Artesanal compró una máquina trituradora que muele la bentonita a casi polvo. “Nuestra idea es fabricar camas sanitarias para gatos. Estamos probando diariamente la nueva máquina para ver como funciona, pero es claro el beneficio del tiempo y la producción. Nuestra intención es poder vender el material en bolsas de dos kilos y así conseguir sumar valor agregado. Las camas sanitarias para gatos son una buena salida laboral, es cuestión de tener una idea, trabajar fuertemente en ella y luego los resultados creo que van a venir solos”, comentó Zárate. El productor de bentonita también explicó que el resto del subsidio (el cual asciende en su totalidad a 173.393 pesos) será utilizado para adquirir materia prima, ya que no posee una cantera. También será destinado a mejorar las instalaciones productivas que posee en la localidad de La Isla, departamento Calingasta.

“Me acuerdo que empecé a ver si podía producir yo mismo la piedra para gato, pero no tenía herramientas. Del subsidio me enteré por el intendente que un día me invitó a asistir a los talleres porque sabía que estábamos haciendo algo. Tuve la suerte de que mi proyecto saliera beneficiado porque de otra forma sería imposible para mí comprar las máquinas”, dijo Zárate. Aunque todavía no pensó en el nombre de marca para su producción de piedras para gatos, Jorge tiene claro que quiere abrir el mercado, y piensa en grande. Primero tiene que obtener su matrícula para poder sacar de Calingasta la producción embolsada en 30 kilos o 2 kilos, según la demanda de las veterinarias. “La bentonita es una arcilla de grado muy fino que tiene una gran porosidad, que en granulometría muy fina y junto a la presencia de cargas eléctricas negativas atrapan las sustancias causantes del mal olor. Como dije antes, el objetivo es salir de San Juan, llegar a Buenos Aires, aunque también hay un buen mercado en Chile y Brasil”, explicó. Y concluyó: “Soy nacido y criado en Calingasta, tengo cuatro hijos y siempre trabajé como chofer. Nunca estuve en blanco ni tuve obra social, pueda ser que este año pueda empezar a vender en mayor cantidad y así cumplir este sueño”.