Si bien los chicos tienen las tareas escolares que llegan por plataformas de internet o por whatsapp, les sobra tiempo y energía para desgastar dentro de casa. Este es uno de los motivos que llevó a Luisa Aciar; propietaria de Le Papier, librería ubicada en Santa Lucía, a implementar en plena cuarentena un delivery de útiles escolares, libros y juegos para chicos de todas las edades que también pueden compartir con sus padres. Otro plus es que todo lo que llega a cada persona que lo solicita está totalmente desvinculado de la tecnología, porque de eso "ya hay bastante".



El cuidado con el tratamiento de todo lo que llega es extremado "porque siempre le di mucha prioridad a la salud", indica Luisa a quien le ha sorprendido la demanda de este tipo de cosas.



No hay que olvidar que por un lado el consumo de cuadernos, útiles escolares es grande en esta época y aunque los chicos no vayan a la escuela, tienen sus actividades vía on line y lo mismo usan materiales tradicionales. Claro que este no es el eje principal de la demanda, sino los lápices para pintar, los acrílicos para decorar desde piedras, latas o cualquier otro elemento que se pueda reciclar y dejarlo bien decorado.



Ni hablar de los libros de cuentos, sobre todo para los más chicos y adolescentes, con padres que intentan acotar el uso de celulares y computadoras.



A esto se suman elementos como las "Cartas didácticas", un juego que, sin duda, es un recurso educativo muy interesante. Las hay para todos los gustos, temáticas y por edades, desde como aprender los países con la cartas "Descubriendo América", y sus principales actividades -siempre jugando-, hasta historia u otra materia. Son varias las propuestas especialmente interesantes para motivar a niños y jóvenes hacia el aprendizaje y pasar agradables ratos en familia. Explorando el mundo y sus maravillas; El alfabeto; Formas, números y colores; Multiplicación, son algunos de los títulos de este super juego para chicos a partir de 3 años.



"La idea del delivery surgió a raíz del coronavirus porque no lo tenía en mis planes. De hecho yo cerré la librería el 13 de marzo, antes de la cuarentena porque no quise arriesgar la salud de ninguna persona. Me puse a pensar que podía hacer y se me ocurrió hacerlo por encargue. Tampoco quería poner en riesgo a nadie y mi marido decidió hacerlo él por la tarde cumpliendo con todo el protocolo para llegar a la gente sin problema", cuenta Luisa.



Así comenzó a viralizarse la propuesta por las redes, y la respuesta no se hizo esperar. Lo que más piden los padres son plastilinas, temperas, acrílicos, papeles para pintar, kits de arte y todo aquello vinculado a las manualidades para entretener a los más chicos.



"Me encantó la idea de un papá que pidió pinceles y acrílicos para que su hijo pintara piedras, otra mamá pidió para que los chicos reciclen latas y frascos. Cada uno se las va ingeniando de una manera increíble con actividades que hacen muy bien a los chicos. Me gusta mucho eso porque la visión de mi negocio apunta a favorecer el aprendizaje a través de recursos no tecnológicos, sino los que permiten retornar a las actividades manuales y estimular sus sentidos y la imaginación", agrega.



Los libros son otros de las grandes atractivos para aquellos papás que quieren promover la lectura, sobre todo desde el ejemplo. Por eso es que piden libros para los más chicos y para ellos también. Desde libros para niños que recién se están iniciando en la lecto escritura, de cuentos, novelas para adolescentes hasta libros de superación personal para los adultos.



Uno de los autores favoritos de los adultos es Gabriel Rolón y en temas todo lo vinculado al desarrollo y crecimiento personal.



La voz de tu Alma; Una familia anormal; Zapatillas Rojas, son algunos de los títulos favoritos en libros, según la edad del pequeño o pequeña lectora.



Entre los elegidos también figuran los juegos de mesa sobre todo Ajedrez, Damas, Bingo, Twister, 6 en 1, hasta otros como libros dominó, letramanía entre una gran diversidad.



La metodología es sencilla para realizar los pedidos ya que se hace por Whatsapp, luego se recibe la cotización y se pacta la entrega, mientras que para el pago se utiliza Mercado Pago o efectivo.





El dato



Le papier, librería y papelería

Dirección: Colón 1086 Norte, Santa Lucía

Teléfono para pedidos: 264-580 1724

Instagram y Fan Page: Le Papier