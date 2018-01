En el medio de la campaña 2017/2018 y en una jornada donde se sigue con gran atención el paso de la tormenta por la franja central de la región pampeana, técnicos de la Guía Estratégica para el Agro de la BCR dialogaron con el Dr. José Luis Aiello. El experto advierte que la Niña, "se intensificó y nos acompañará en lo que resta de la campaña". Y agrega "será una protagonista indeseable en febrero, cuando varios cultivos de Argentina definan su rinde".



"Si se mantienen las actuales circulaciones regionales, por efecto del Atlántico, podemos ver un mes (febrero) no tan severo. Pero las lluvias van a estar por debajo de lo normal", advierte. Apunta que si bien todos los fines de semana tenemos tormentas muchas áreas del país están quedando por fuera de lluvias de consideración, como sucede en buena parte de Buenos Aires.



Aiello analiza que "la oferta de agua que estamos teniendo en Argentina, con predominancia hacia el norte de la región pampeana y en forma moderada y aleatoria en el resto, obedece a que no están siendo activos los flujos de humedad atmosféricos. No llegan con intensidad a las regiones del sur, como por ejemplo al centro bonaerense. Hasta el fin de esta semana las lluvias seguirán dicho patrón. En lo que resta del mes de enero va a seguir siendo normal este comportamiento. Por lo tanto, no se verá una recuperación en las zonas problematizadas. Sí es importante señalar que en Brasil la situación es diferente, en lo que resta de enero las lluvias seguirán activas".