Dragón:(1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Tiempo para agudizar su intuición y equilibrar su desgaste psicofísico. En esta semana, los dragones experimentarán inolvidables momentos en el amor. Nuevas vivencias y puntos de vista para encarar proyectos comerciales. Gran magnetismo para atraer beneficios y dádivas. Ponerse en forma.



RATA:(1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)



Marcada tendencia a búsqueda de un nuevo rumbo a su economía. Volver a la conquista amorosa será un medio más que recomendable. Momento de disfrutar buenas y contagiosas compañías, pues por estos tiempos, será la terapia más efectiva, además de una visita a un profesional de la salud física.



BUEY O BUFALO:(1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009/2021)



El corazón pasa por momentos de añoranzas. La capacidad amatoria debe equilibrarse con un estado anímico y físicos positivos. Las decisiones a cualquier nivel deberán estudiarlas cuidadosamente y siempre dependiendo de su estado de salud.



TIGRE: (1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)



La cautela primará en el aspecto sentimental. Palabras ya pronunciadas que llevan consigo el arrepentimiento. Carisma y amplitud del campo de acción en lo laboral. Buena estrella para emprendimientos independientes. Mente muy clara y decidida. Dar prioridad a su salud.



GATO O CONEJO:(1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)



Cambio de situación. Este ciclo necesitará de un índice más alto de responsabilidad en sus actos. Transcurre un momento único e inolvidable para esta etapa felina. Se acercan vacaciones y viajes de placer. Grandes cambios en la economía, que de ustedes depende que sean o no satisfactorios. Compromisos que se cumplen de manera productiva.



SERPIENTE:(1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)



Este nativo tendrá que llegar al dialogo constructivo tanto en lo familiar como en lo económico. Los solitarios transitarán tiempos de romances y actividad social. Soluciones económicas y/o laborales a mediano plazo. Ingresos pendientes que quizás ya daba por perdidos, se concretan en forma inexplicable.



CABALLO (1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Esta semana repercutirá notablemente en sus sentimientos, otorgando agilidad, en algunos aspectos y decisiones sentimentales o materiales, pero también, un espíritu un tanto exacerbado. Este nativo promueve la estrategia, las compañías amistosas, y la conquista en diversas áreas. Se aconseja un tiempo de relax. Alejarse de amores no correspondidos y revisar la salud.



CABRA U OVEJA:(1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



Lo importante lo basan en su tranquilidad y el hogar. La familia en este ciclo es la reina. Distancian amistades peligrosas a sus intereses. Los solos: de parabienes. Opiniones encontradas respecto a su capacidad profesional. Elogios. Continuar con su proyecto vital.



MONO:(1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)



Clima de tensión que puede perjudicar a menores en la familia. El azar no será su fuerte en estos días. Atención a sus planes laborales. Será preciso un orden a nivel administrativo de su patrimonio. Un control estricto en los gastos. Invitaciones a granel.



GALLO:(1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



Satisfacciones afectivas. Situaciones que inducen a la madurez en pareja y a la reconciliación en su parte más esencial. Corrida de aventuras a los solitarios. Aflora la parte más diplomática de su personalidad para establecer diálogos con compañeros de tareas o socios. Buen entendimiento con su cuerpo.



PERRO:(1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)



Suspicacia y astucia para salir de un pequeño inconveniente sentimental. Amplitud en el campo de acción de las conquistas. Recurrirá a su tradicional sabiduría para decidir su suerte afectiva. Este período es de abstención. Etapa de distensión y espera.



CERDO:(1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Opciones que pueden presentarse y avasallar todos los esquemas en el terreno sentimental. Decisiones que se postergan. Preste atención a las señales que les presente la vida, y sea cauteloso al momento de interpretarlas.