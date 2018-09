16 días y medio entre 38 y 39 ºC o 396 horas necesita el huevo para incubar.

Nelson Cornejo vive en la localidad albardonera de El Ríncón y junto a su padre Nelson y Carlos Mercado conducen el emprendimiento Granja El Fortín Huevos de Codorniz.



El huevo de esta ave es un alimento extraordinario, pero en la provincia los criaderos son contados con los dedos... La especie más importante es la codorniz japonesa -Coturnix coturnix japonica-, su largo va de 18 a 22 centímetros y el peso de 90 a gramos aproximadamente. Su carne es demanda para la cocina gourmet.



Consumo



"Nosotros tenemos presencia en el mercado local aunque no lo abastecemos por que no existe el consumo", indicó Cornejo agregando: "En realidad no hay demanda. Para decir que abastecemos algo deberíamos decir que son pedidos por el público consumidor y no es así".



"Al no existir un registro de esta actividad no podemos hablar de demanda pero sí de una oportunidad", afirmó.



"Se calcula que cada 20 personas una consume habitualmente, mientras 10 llegan a comprar. Es diferente ser consumidor a probador.



No sabemos cuántos consumidores hay. En San Juan, por ejemplo, viven 800 mil personas y si hubiera realmente consumo deberían haber unas 700 mil codornices poniendo todos los días", indicó Cornejo.



A pulmón



"Nuestro emprendimiento tiene unos 50 metros cuadrados y hoy hay unas 300 aves en postura y tenemos superficie para unas 4.000 ponedoras", comentó Nelson Cornejo a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO.



Explicó que "nuestra producción suma unas 15 docenas a a 20 según el clima y las condiciones del día. 3 a 4 grados de diferencia brusca de temperatura ambiente hace que el animal varíe su postura".



"Además todas las aves del mundo y animales son susceptible a un proceso fotolumínico. Cuando se acortan las horas del día o baja temperatura pasan a un modo de 'hibernación', generando más grasas y dejando de poner", indicó Cornejo.



Alimentación



"La codorniz necesita mucho calcio para vivir y poner huevos, si no a los 6 meses de postura 'se cae' o disloca. Se le salen los huesitos por falta de calcio, por ello es importante brindarle el alimento balanceado específico para este animal y darle un suplemento de calcio como la conchilla natural", explicó el avicultor.



"Las temperaturas ideales van desde los 27 y hasta los 40 grados Celsius. Cuando supera los 40 grados no disminuye la postura pero sí se producen los denominados huevos 'saché', es decir, sólo con la membrana y sin cáscara por exceso de calor", comentó el emprendedor.



"El periodo de postura es de dos años al 100%. En la naturaleza ponen 2 años y medio y no para nunca durante el año a partir de los 30 a 32 días de vida. Diferente a la gallina que necesita unos 120 días de vida. Es mucho más prolífica que la gallina, por ejemplo", afirmó.



Cornejo comentó que "en la naturaleza un macho genera alimento, protección y hábitat cómodo para unas 10 hembras. En mi caso y para asegurar mayor fertilidad en los huevos trabajamos con una densidad de 2,5 hembras por macho. Yo necesito que cada huevo esté fértil".



Incubadoras



"La incubación de camada se arranca a partir de agosto o septiembre. Porque el polluelo los primeros cinco días no genera su calor y toma la temperatura del medio donde habita", explicó, agregando: "Ellas pueden generar y controlar su temperatura a partir de los 10 días. Por ello en el invierno se nos complica bastante por el tema calefacción".



"Nosotros contamos con 3 incubadoras con capacidad para poder incubar unos 150 huevos en cada una de ellas. Es decir, unas 450 aves en una camada".



"Una codorniz come entre 30 y 35 gramos de alimento y pone un huevo por día. Estas 300 codornices me reclaman unos 100 kilogramos de alimentos mensuales. Una bolsa de alimento cuesta unos $350 la de 25 kilogramos".



El plan sanitario es muy simple: una demanda de desparasitario cada 60 días.



Este criadero expende entre 500 y 600 docenas mensuales y actualmente la docena se vende a $30.

En 50 metros cuadrados albergan hoy 300 aves y una gran ilusión emprendedora.





Desafíos



Crecer comercialmente para estos emprendedores depende de varios factores: "No contamos con un vehículo para llegar a lugares alejados. Sólo tengo una moto 110 centímetros cúbicos como para hacer un reparto en el Gran San Juan".



Otra dificultad es conseguir los maples, "hay dificultad en el mercado para conseguirlo y no los traen a San Juan con asiduidad".



El último detalle es el consumo, pero: "Nos sentimos muy capaces de generar el consumo" afirmó el criador, agregando: "Nosotros comercializamos el 50% en Capital y Gran San Juan. El otro 50% lo compran acá en el criadero. Hemos avanzado primero en zonas de bajo poder adquisitivo. Allí las madres por recomendaciones de los médicos demandan más huevo de codorniz".



"En las periferia de San Juan hoy está más familiarizada con las enfermedades vinculadas a la desnutrición, como la anemia e incluso del colesterol por la mala alimentación que sufren", explicó, agregando: "Usan el huevo incluso para calcificar las uñas en pie y manos para la estética".



Los números de la codorniz



4.000 son las codornices en postura que pueden criarse en 50 metros cuadrados.



500 a 600 docenas mensuales produce hoy Granja El Fortín Huevos de Codorniz.



2,5 hembras por macho es la proporción de cría para asegurar la fertilidad del huevo.