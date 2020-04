El batallón Herrera a pleno. Padres, abuelas, bisabuelos y nietos se dividen las tareas para poder terminar los primeros catres. La logística para conseguir donaciones de materiales y

la estrategia para convertir piletas de lona en camillas está en sus manos.

Si hasta hace pocas semanas le decían a cualquiera de los integrantes de la familia Herrera si podían construir con sus propias manos un catre, seguramente la respuesta más honesta hubiese sido un no. Pero inmediatamente una segunda intervención fue que averiguarían cómo hacerlo. Es que a esta gente si hay algo que no le falta es voluntad, curiosidad y predisposición. La mejor muestra de ello es que por estos días y con la amenaza de la pandemia de coronavirus, acortando los tiempos y acechando a todo el planeta, son los protagonistas de una verdadera historia de solidaridad: su casa en Pocito se ha convertido en una "fábrica' de camas de campaña que tendrá como destino cualquiera de los centros de salud de la provincia. De hecho, en los próximos días entregarán las primeras 40 en Albardón.



Los catres que fabrican son un elemento fundamental a falta de camas hospitalarias, para dar atención y contener a los enfermos leves pero que requieran cuidados especiales, en caso de que el virus se propague, los hacen a partir de piletas de lona que les han donado. Tienen al menos 50 "Pelopincho" disponibles. Con la tela le dan forma a la base de apoyo y la estructura para mantenerla en pie son los caños que sostienen la pileta. El resto de la tela y los retazos que van quedando, inclusive los cubrepiletas, también son reutilizados para confeccionar barbijos y batas para médicos, enfermeras y camilleros. Son ideales porque esta tela es impermeable, fácil de lavar y algo fundamental, de desinfectar.



Para respetar las medidas impuestas por el aislamiento social, todo el trabajo queda en manos de la familia Herrera, gente común y corriente, a simple vista. Lo que tienen de extraordinario, es su forma de ver la vida y su capacidad para concebir las necesidades. Eso sí son unidos como un bloque que actúa en conjunto y es difícil de romper. Y además, están "siempre listos" para cuando haga falta. No son acaudalados ni millonarios. Son trabajadores y estudiantes que tienen ganas.

Juan Carlos, el motor de la idea, es programador, experto en Seguridad Informática y Sistemas Web, de catres nada. Su esposa María Rosa es ama de casa. Sus cuatro hijos Juan Andrés (18), Celeste (de 17 y mamá de Renata Isabel, de 1 mes de vida), Martín (14) y Franco (13) todos estudiantes del secundario. El clan también incluye a la mamá de Juan Carlos, Chicha, su suegra María Yolanda y sus abuelos maternos Isabel y Enrique. Todos trabajan en este proyecto solidario, ya que cada uno aporta la habilidad que puede y tienen repartidas las tareas para eficientizar el proceso.



No están solos. Además de sus seguidores en redes sociales y propagadores de la iniciativa, están las familias que han dejado de lado la frescura que las piletas les daban cada verano para donarlas para esta buena causa, además de un grupo de colaboradores para la costura de esta tela especial y para soldar las "patas' de cada camilla.





Una idea útil



"Desde que comenzó todo esto de la pandemia, con mi familia nos informamos mucho con contactos que tenemos en distintas partes del mundo y rápidamente llegamos a comprender la gravedad del caso. Porque el coronavirus no sólo se propaga fácilmente, sino que genera la falta de equipamiento médico para los tratamientos. Entonces, nos planteamos por qué no hacer algo de utilidad, en lugar de estar sentados en el living viendo televisión o en la compu mientras pasan los días de aislamiento. Así surgió la idea de los catres para sustituir el faltante de camas en los hospitales, algo de lo que ningún lugar del mundo está exento. San Juan, tampoco. Hacerlos nos implicaría estar ocupados, dejar de pensar tanto y ponernos en acción sin tener casi que salir de la casa', cuenta Juan Carlos, quien tiene una ventaja respecto al resto de la población: él es uno de los pocos sanjuaninos que es desde hace muchos años miembro de la Comunidad Preparacionista conocidos como los Preppers, un grupo compuesto por hombres y mujeres de todo el mundo, todas las edades y oficios que a diario intercambian información, conocimientos y técnicas para estar preparados para sobrevivir a situaciones difíciles y catástrofes. De hecho, a su familia, la pandemia la encontró con reservas para varios meses de comida, medicamentos y elementos indispensables, inclusive barbijos que compraron cuando nada hacía prever lo que viviría el mundo por estos días.



Por eso, lo de los catres le pareció una pieza fundamental para estar preparados por si el Covid-19 se vuelve más virulento por estos lados. "Ojalá sirvan para otra cosa, para otra finalidad. Ojalá nunca se ocupen los catres por enfermos y que sean utilizados por clubes, por escuelas, por uniones vecinales. Pero mientras tanto, tenemos que hacer algo que puede faltar', explica el papá de esta iniciativa.

Con los restos de la lona, ya empezaron a confeccionar barbijos y batas para profesionales médicos, camilleros y personal de ambulancias. Si bien no son los protocolizados, creen que serán de mucha utilidad porque esta tela es impermeable y resistente.



Lo primero que pensaron fue en buscar algún modelo fácil y rápido de copiar (entonces remodelaron los catres para campamentos para hacerlos más firmes) y material sencillo de reciclar. Con sus contactos preppers llegaron a la conclusión que las piletas de lona eran lo mejor en estos casos: se utilizan todos los componentes en su totalidad, se logran catres seguros y con una altura necesaria y algo que es fundamental para evitar propagar el contagio, son fáciles de lavar y desinfectar, lo que permiten que sean reutilizables.



Sin dudarlo salieron a pedir piletas. Las donaciones superaron sus expectativas. Llegaron de a decenas. Algunas completas, otras solo por partes. Algunas flamantes, con tan solo un verano de uso, otras con mucha historia y otras en desuso. De todos modos, todas fueron bien recibidas. Alguna familia inclusive les regaló dos camas. Quizás lo más complicado del proceso fue conseguir el permiso para movilizarse hasta los diferentes domicilios para recibir las donaciones en estos momentos donde eso está vedado para un ciudadano común, que no tiene que cumplir con una actividad esencial. Pero lo lograron.



"De una pileta mediana, salen tres lonas para tres catres. Pero los caños de una pileta, alcanzan para un catre completo con sus 6 patas y las estructuras de las cabeceras y los costados. Hay algunos que sobran. Por eso estamos pidiendo más caños y pinturas', detalla y da paso a la segunda parte del proyecto: con los sobrantes de lona, con los cubrepiletas e inclusive con algunos banners que han conseguido harán barbijos y batas o camisolines para el personal médico y de ambulancias.



"Me da mucho orgullo el compromiso de los sanjuaninos ante esta situación', dice Juan Carlos y adelanta que aún cuando no tienen todavía terminado ninguno de los elementos que ofrecen, ya tienen un destino. Es que administrativos del Hospital de Albardón ya les pidieron 40 catres para un microhospital de campaña que se ha planificado en la zona. Es por eso que en familia trabajan a destajo para poder entregárselos en los próximos días. El resto, se lo harán llegar a las autoridades de Salud Pública, para que hagan con ellos, lo que haga falta.





Muchas manos



Bastó que algunos conocidos multiplicaran la idea de "Catres para San Juan'en sus redes social para que también llegara la ayuda de la mano de pequeños emprendedores o dueños de talleres metalúrgicos familiares. Por ejemplo, Diego Pereyra con su emprendimiento Perovi y Alberto Roldán, se ofrecieron para ayudar con la costura, algo que fue muy bienvenido ya que por las características de la tela de lona no puede hacerse con cualquier máquina de coser ni con cualquier aguja o hilo. Para soldar las camas se sumaron el taller de Wilson Castillo padre e hijo -, Metalúrgica Cristian Montaña, "Marcolino de Hierro' y Jonatan Massa Metalúrgica Integral, entre otros que prefieren el anonimato. Además, el Ejército se ha comprometido para ayudarles en el traslado.

Muchas necesidades



Aunque todavía no ha podido retirar todas las piletas o partes de piletas donadas, Juan Carlos asegura que mientras haya material y necesidad, con su familia van a seguir haciendo catres. Es por eso que siguen recibiéndolas. De todos modos, los principales faltantes que tienen por estos días para continuar con su trabajo son caños de piletas o caños estructurales de medidas similares a las de las piscinas de lona (hay que recordar que con la lona salen 3 catres, pero los caños de una pileta alcanzan para una cama de campaña). También necesitan esmalte sintético para la terminación de los catres (esto garantizaría que pudiesen higienizarse y desinfectarse con facilidad), electrodos, disco de corte e hilo de tapicería N¦ 20 o 30. Están pidiendo los tapones plásticos que tienen las patas de las sillas para que los catres no se muevan. Quien pueda donarlos puede contactarse al teléfono 264-5108687. La familia Herrera se ocupa del retiro de los materiales, garantizando no tener contacto con las personas para evitar cualquier contagio y para respetar las medidas de aislamiento.

De hecho, la cuarentena es una limitante para que otras personas puedan ayudarlos para hacer más catres. De todos modos, cualquier persona que quiera trabajar desde su casa, por supuesto que será bienvenida. Del mismo modo, aquellos que quieran coser barbijos y camisolines. Para eso solo hace falta tener una máquina de coser clásica. Los interesados deben llamar al mismo teléfono o enviar un Whatsapp.





Un símbolo de protección





El trabajo empieza temprano para los Herrera. Siempre en el mismo lugar. Un salón donde tienen espacio para desplegar las herramientas y materiales. En el fondo de la pieza, está, como supervisando todo, la imagen de "San Camilo', la que por estos días, es mucho más que un símbolo para esta familia. Es que este santo es el "Patrono de los Enfermos y las Epidemias'. Llegó allí hace un tiempo y con mucho esfuerzo. Fue cuando por la construcción del nuevo hospital de Pocito iban a desechar la imagen que servía de contención para muchos de los pacientes que llegaban a la vieja sala de espera. Una de las enfermeras y su esposo, familiares de los Herrera y devotos del santo, se enteraron de la decisión y movieron cielo y tierra e hicieron trámites administrativos para conseguir rescatar la estatuilla que, por lo visto, quedó en buenas manos. El santo los ampara.



Para donaciones

Contactarse al teléfono 264-5108687 o enviar un WhatsApp.