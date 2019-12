Los representantes ejecutivos de los proyectos cupríferos más avanzados del país, los cuales se localizan específicamente en la cordillera calingastina, expusieron recientemente ante el exministro de Minería de San Juan (hoy secretario de Minería de la Nación), Alberto Hensel, los desafíos del sector. En el quinto piso del Centro Cívico, las autoridades de las empresas abocadas al mineral rojo se comprometieron a la contratación del 80% de mano de obra local. A su vez, adelantaron que llevarán el famoso “compre local” al 50% de todos los bienes y servicios que necesiten para las diferentes tareas de exploración y futura explotación.

Sin duda alguna se puede afirmar que la minería del cobre podría revolucionar la economía argentina y particularmente la de San Juan. Sucede que de 5 grandes proyectos a nivel nacional, 4 tienen sede en la cordillera provincial. Se trata de El Pachón (Glencore), Altar (Aldebaran Resources), Los Azules (McEwen Mining) y Josemaría (Josemaría Resources del Grupo Lundin); sumados a Agua Rica (Yamana Gold) de Catamarca.

Las cifras indican que sólo de ponerse en marcha los mencionados proyectos sanjuaninos, se podrían generar más de 290 millones de dólares anuales.

Sin embargo, no se puede desconocer que el sector lidia con dificultades ante la incertidumbre de la economía nacional y la presión tributaria. Por eso se unieron en lo que denominaron la “Mesa del Cobre”, para peticionar juntos las mejoras necesarias para la industria. Empresarios responsables por esos yacimientos se reunieron con Alberto Hensel, el recientemente designado Secretario de Minería de la Nación, para exponer los desafíos del sector, en busca de apoyo para avanzar hacia el desarrollo.

En términos de impacto social y económico, estimaron que en el periodo 2020- 2060 podrían alcanzar los U$D 128.500 millones en concepto de exportaciones. Los proyectos ofrecerían 20 mil puestos de trabajo directos con un pico de 80 mil personas trabajando. Y por cada dólar importado, calcularon que 24 serán exportados.

Como se mencionó anteriormente, el compromiso del grupo es a asumir 80% de contratación de mano de obra local, además de un 50% de “compre local”. Así, ingresarían a San Juan U$D 36 mil millones anuales. De ese monto, San Juan captaría el 28 % y Nación el 38%. Según la proyección de los dirigentes, Nación se lleva el 85% del monto en tributación total y a San Juan le quedaría el 15% restante.

Según el análisis, el beneficio antes de impuestos y sin retenciones sería del 45.72%. Pero la rentabilidad neta se reduce a 15% tras la tributación. Los expositores de las empresas hicieron notar que la presión tributaria está por encima del 50%. Y que tan solo la dinámica económica interna generada por la minería, superaría en 4 veces al concepto por regalías, impuestos y tasas. Los integrantes de la mesa del cobre pidieron a Hensel “pensar en otro modelo productivo, a otra escala, distinta a la vivida en San Juan en los últimos 15 años (minería del oro). San Juan podría estar facturando al 2030 más de 3.000 millones de dólares anuales”, expresó Mario Hernández, uno de los referentes.

“Pero esto requiere esquema impositivo actualizado, racionalidad ambiental, excelencia en la gestión pública y desarrollo sustentable”, apuntó.

Cifra

36.000

Serían los millones de dólares anuales que ingresarían a la provincia de San Juan en caso de que los proyectos cupríferos contraten el 80% de mano de obra local y ejerzan el 50% de compre sanjuanino.

Cuadro

Uno por uno

El actual Secretario de Minería de la Nación y ex ministro de minería local, Alberto Hensel, escuchó atentamente lo expuesto por los empresarios del cobre y se sumó a la visión de mejorar la forma de hacer minería. Y aunque consideró que el esquema tributario puede resultar desalentador para el sector, llamó a los empresarios a pensar proyecto por proyecto: “La clave es que podamos sentarnos todos a una mesa y decir cómo está factibilizado nuestro proyecto. Discutamos temas tributarios puntuales. No es lo mismo tener un yacimiento con alta ley, que con baja ley, etc. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, en un punto medio que no mate los proyectos”, apuntó Hensel. Asimismo pidió más presencia y compromiso a los ejecutivos: “Entre todo el sector, sentémonos, discutamos y pasemos a una instancia superadora”, concluyó.

Destacado

“Para lograr todos estos objetivos planteados se requiere un esquema impositivo actualizado, racionalidad ambiental, excelencia en la gestión pública y desarrollo sustentable”.

Mario Hernández, integrante de la mesa del cobre.