"Fue bastante engorroso encontrar un título para este horóscopo en estos tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Más aún cuando el rol de la madre cobra un papel fundamental en la vida y crecimiento de sus hijos. Las circunstancias actuales pueden hacer que sus características del signo al cual pertenecen; se acentúen o por el contrario, se desvirtúen. Este próximo resumen es generalizado y sin tomar aspectos individuales o sociales de cada mamá; tan sólo como un simple aporte zodiacal".





"RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)"



La madre rata, simboliza la protección y poseen todos los recursos en todo momento para sacar adelante la familia en tiempos difíciles. Se adapta y sobrevive en cualquier medio. Se podría decir que es característico de madre soltera, o divorciada o viuda, aquella que ha sabido sacar fuerzas de sus debilidades, es altamente imaginativa, creativa, y se le ocurre muchas cosas para proveer de todo a su familia. Con una madre del signo de la rata la familia se puede estar tranquila pues siempre sabrá encontrar los medios para combatir la escasez. Incansable trabajadora, un verdadero puntal o columna del hogar.





"BUEY O BÚFALO: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)"



La madre buey es silenciosa y no gusta cometer indiscreciones, su prudencia es característica y depositaria de todos los secretos de la familia. Calmadas y apacibles aún en tiempos adversos. Es la madre compasiva que entiende a sus crías sin ser literalmente cómplices de ciertas travesuras.



"TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)"



Es la madre inteligente sabe lo que quiere y busca lo mejor para sus hijos, y su aspecto menos positivo es el de tratar de imponer sus hábitos a toda costa a su grupo familiar. Aun así sabe ganarse el respeto de todos los que la conocen. Audaces, valientes, decididas, no temen enfrentar los peligros, ni los tiempos de crisis. Son muy precavidas en cuanto al dinero y siempre tendrán algún recurso oculto que nadie sabrá, pero al que podrán acudir en el momento preciso. Tienden a ser exigentes procurando siempre mejorar la calidad de vida para sus hijos.



"GATO O CONEJO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)"



La madre gato es hogareña por excelencia y disfruta tener en casa aun si sus hijos sean ya mayores e inclusive estén casados. Es la madre de la familia extendida que adora cocinar para todos, agasajar a nueras, yernos, nietos, con un gran control de sí mismas. Se asocia a la fertilidad porque siente la necesidad de tener varios hijos. Nietos, familia extendida. Su casa es el hogar refugio también en tiempos desagradables para tos los integrantes de su familia.



"DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)"



La madre poderosa, inclusive dentro de la astrología oriental la simboliza como reina. Imponen autoridad. Son madres muy honestas y confiables, generalmente gozan de muy buena salud y se ocupan de que los miembros de su familia se alimenten bien y se comporten con dignidad, como príncipes o miembros de una familia real. Se preocupan porque sus casas estén ordenadas y se sigan ciertas reglas de etiqueta en la mesa, las relaciones sociales y todo lo que se haga. Son capaces de grandes sacrificios con tal de mantener la unidad familiar en tiempos críticos, y buscan la armonía en todo lo que hacen. Confieren un sentido de belleza y armonía en la familia, el hogar y todo lo que hacen.



"SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)"



La madre serpiente es toda una simbiosis de inteligencia y cultura. Es la madre culta e inteligente que desde que sus hijos son muy pequeños les inculca el amor a la lectura, a las artes y la música, la poesía y la literatura. Los libros no faltan en su hogar. Tienden a ser muy posesivas con sus hijos queriendo controlar y dirigir sus vidas aun siendo adultos ya que considera que está más capacitada que ellos para saber lo que es bueno, y lo que es malo. Aunque son un tanto reticentes al momento de entregar dinero a sus hijos y parientes, piensan que puede ser usado en el momento que realmente se precisa en etapas de escasez o motivos de suma importancia. Desean que sus hijos aspiren a grandes logros en diversos estamentos.



"CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)"



La madre nacida bajo esta advocación representa el sentido del humor por excelencia, es la madre optimista, alegre, capaz de sacar una sonrisa en el rostro de todos en la familia aún en medio de las situaciones más difíciles. Positiva y optimista siempre estará estimulando a sus hijos con frases de aliento, comunicativas y sociables. Suelen ser el centro de la fiesta en el hogar. La madre caballo siente que pase lo que pase no deben existir peleas ni expresiones negativas. Son símbolo de esperanza, aliento y buen humor. Junto a ellas se tiene la impresión de que +todo siempre va a salir bien+.



"CABRA U OVEJA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)"



La madre oveja o cabra se caracteriza por lo general, con la serenidad y la ecuanimidad. Su hogar es armónico, un remanso de paz, un lugar donde no hay peleas ni discusiones, algo que la madre oveja no soporta. Pase lo que pase, sus reacciones no son impulsivas sino calmadas, y educan a sus hijos dentro del principio del respeto a los demás, la tolerancia, la empatía. Sin embargo, no vayamos a confundir esa actitud con debilidad o cobardía porque si se trata de defender la familia hará lo que haya que hacer para lograrlo cuando la diplomacia y el tacto social hayan fallado. Pero existe en lo profundo de su esencia cierto sentimiento de incertidumbre e inseguridad en momentos complicados.



"MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)"



La madre mono es inquieta y multifacética, divertida e ingeniosa. No importa lo que pase, ella siempre sabrán cómo sacar adelante la familia. Posee mucha inteligencia, sentido común y práctico, a veces puede dar la impresión de ser algo desordenada en el hogar. Su casa a veces da la impresión de ser un conjunto confuso de ropas, libros y muebles, debido a que siempre está activa haciendo algo que considera importante y realmente es así. Es la madre rápida y práctica para cocinar. Sabe lo que les agrada a sus crías y conoce bastante de economía hogareña en épocas adversas.



"GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)"



La madre gallo es de tener cuidado, porque no tiene pelos en la lengua y le dice en la cara lo que piensa tanto a sus hijos como a sus parientes o allegados. Es carente de tacto social. No se anda con rodeos y va al grano. Es confiable y de buen humor, aunque a veces sus palabras suelen ser demasiado fuera de lugar y tienden a exagerar lo que sucede. Imponen su autoridad y más aún en momentos difíciles. Imposibles de desobedecer, tiene un gran sentido de la preservación y la educación de su familia.



"PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)"



La madre perro tiene sumamente desarrollado el instinto o intuición maternal que le permite descubrir todo acerca de sus hijos sin necesidad de que se lo digan. Actúa como si les estuviera leyendo el pensamiento. Aunque haya problemas muy serios en la familia nunca dará la imagen de la derrota, la tristeza o la pobreza. No importa lo mala que está la situación económica, la madre perro hará todo lo posible para que sus hijos no se sientan humillados. Trabajadora y creativa hasta el cansancio.



"CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019) "



La madre cerdo es normalmente comprensiva, sensible y empática. Su deseo de tener hijos es una necesidad primaria y por lo tanto los guiará para que sean hombres y mujeres de bien, a través del ejemplo, del amor, de la bondad, y nunca mediante amenazas, ni castigos ni miedos. Es generosa, siempre dispuesta a ayudar económicamente a los demás sin estar esperando recompensas. Sus valores y principios son fuertes. Sus hijos la perciben como la madre inteligente que sabe escuchar y puede adaptarse a las situaciones más incómodas y difíciles con amor.