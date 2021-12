No podemos negar que fue un año de mucho desgaste con la pandemia. Esto produzco cierta tristeza y melancolía ya que todavía muchas familias no se encontraron y otras perdieron a seres queridos. A pesar que en el contexto social ya se permiten las reuniones familiares y las celebraciones, debemos ser consientes que todavía no paso la pandemia. Bien, pero esto nos dio otro valor de vida, aprendimos que estar juntos es algo maravilloso, que no hay como la libertad, que celebrar la vida debe ser cotidiano, que conocer nuestro alrededor es importante; por ello el espíritu de celebración este año no se puede dejar de lado.



Decora tu hogar como puedas, pero no dejes de poner alegría en las fiestas, haz que la reunión familiar sea plena, llena de paz, festejando la salud y sin perder las esperanzas de que siempre vendrá algo mejor. Por eso la propuesta es contarte la tendencia en cómo decorar tu casa, los colores de moda en árboles de navidad, los objetos que marcan detalle especial y soluciones sencillas para darle alegría a tu espacio en nochebuena.



Muchas familias hace tiempo que no se reúnen y el contexto de distancia social causa que este año más que nunca queramos celebrar las Navidades todos juntos.

Acentos dorados y estilo rústico

La decoración navideña encuentra en el estilo rústico uno de sus grandes aliados. La calidez de la madera junto a los adornos en tonos dorados, ocres, plata combinan a la perfección. Puedes utilizar manteles, lienzos o mantas color natural, infaltable el verde natural o seco en detalles de arreglos como coronas, guirnaldas de hojas, o centros de mesa.

Oro y plata, un mix perfecto

Triunfa durante esta Navidad 2021-2022 consiste en decorar el árbol de Navidad con adornos en dos colores: oro y plata. Se trata de una mezcla que aporta elegancia y sofisticación sin renunciar a la sencillez.

Que no falte el verde natural

Todo lo botánico toma relevancia para estas fiestas, guirnaldas de hojas, coronas vivas, arreglos para la chimenea o escalera, centros de mesa o simplemente para decorar toda la sala de reunión. Esto lo haces tu misma y con los recursos de tu jardín.

Azul y dorado

Otro toque de color que es tendencia y lo veremos en los adornos es el azul y el dorado. El azul otorga calma y sosiego, y el dorado le da ese toque entre tradicional y glam. Entre los dos, consiguen ambientes muy estilosos.

En el recibidor, apuesta por lo natural

Como te decíamos, las guirnaldas botánicas se trasladarán esta Navidad a rincones como las escaleras, entrelazadas en los barrotes. Quedan muy bien junto a otras guirnaldas luminosas y objetos como farolillos.

Navidad en rosa

El color rosa es uno de los protagonistas, utilizar toda la gama y combinarla junto a perlados, queda soñado, lo hace más elegante y alegre. Toda una fantasía.

El papel de regalos a lunares

Quedan de maravillas si eliges distintos tamaños de lunares, colores y texturas, para envolver los regalos. La verdad es que quedan estupendamente decorando el pie de los árboles.

Una navidad más sostenible

En la decoración navideña, cada vez hay más consciencia de reutilizar y reciclar. Apostar por lo sostenible, natural y ecológico es lo que se espera que quede como permanente.

Adornos en blanco y gris

Esta tendencia es ideal para los amantes del estilo nórdico. Así que ya sabes, si quieres optar por una Navidad scandi, elige adornos en color blanco y gris, tienen un glam especial.

Los tonos tradicionales

Rojo y blanco son los colores de la navidad. Coronas de frutos rojos, adornos para los más niños y toques de blanco crean una atmósfera muy festiva.

DETALLES IMPRESCINDIBLES