Por Sonia Fanton



LA SEMANA DE LA CABRA (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



Vientos a favor en el área laboral. Cambios productivos y evolutivos a nivel personal y sentimental. Este ciclo se presenta muy positivo para tratar temas económicos y proyectos. En completa armonía con su entorno. Momento oportuno para solicitar créditos o préstamos. Momento oportuno para dar rienda suelta a la imaginación y a la creatividad. Actividad física.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

Buena semana para apelar a sus encantos y sentirse plenamente gratificados con las respuestas que obtengan de su pareja. En el ámbito profesional la libertad interior será indispensable para poder transmitir sus ideas con la aprobación incondicional de los otros. Reciben las sugerencias correctas. En muchos casos habría un aumento de la familia.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Eviten palabras innecesarias en su entorno profesional o laboral. Los próximos días podrían estar marcados por el éxito. Su mente no descansara hasta ver sus sueños concretados. Si es así, van por el camino indicado, tan solo deben evitar la ansiedad y demasiada hiperactividad. Ciclo ideal para utilizar alguna técnica de relajación.



TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Esta semana se presenta beneficiosa para recomenzar un nuevo estilo de vida. Y porque no ampliar su ámbito de amistades o renovarlo. Una mirada más positiva podría optimizar su rendimiento en todos los aspectos existenciales. Las respuestas a sus preguntas internas llegaran en la medida que Ud. pueda cambiar el punto de vista sobre su realidad individual.



GATO (O CONEJO): (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Resultará una semana muy propicia para conectarse con personas claves para su trabajo. Es posible un aumento en sus ingresos, como así también mucha actividad laboral. Eviten el estrés recurriendo a la organización y una nueva estructuración de su tiempo. Esta estabilidad que pueden lograr también debe reflejarse en su carácter y hasta en la convivencia misma con sus seres queridos.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Etapa para desplegar su energía en propuestas positivas. La paz interior jugara un papel decisivo en este ciclo tan especial. Equilibrar emociones, evitar tensiones que puedan provocar algún tipo de desestabilización. La semana es óptima para delegar obligaciones y recurrir a personas de su confianza para pedir asesoramiento financiero. Ordenar su mente y su espíritu.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Se reencontraran con ilusiones que creían perdidas. Excelente semana para concluir trabajos pendientes. Llega un tiempo positivo y creativo. Gran entendimiento a nivel pareja y colaboración de ambos en un mismo sentido. Alegrías muy esperadas. Noticias laborales se aproximan. Armonía y gran conexión con la naturaleza. Modificaciones y refacciones hogareñas.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Posibilidades de mayor tranquilidad a nivel económico. Probabilidad de ganancias extras y cancelación de deudas. Contactos con la familia resultara estimulante. Nuevos proyectos comerciales. Conquistas inesperadas reafirmaran su autoestima. Precaución respecto a su entorno. Nuevas ideas que aportan entusiasmo y confianza.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Cautela y observación son los conceptos que definen esta etapa. No se precipite y actúe en forma pausada pero segura en la toma de decisiones relacionas a aspectos familiares y económicos. Las sociedades darán su fruto a mediano o largo plazo. No desesperar y dejar fluir naturalmente los acontecimientos.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Semana estratégica en cuanto a relaciones sociales se refiere. A estos nativos no les falta valentía para enfrentar al mundo si lo desean. Deben evitar caer en errores conceptuales sobre personas que le rodean. La planificación es su fuerte, y los eventos que realicen o a los cuales asistan deben programarlos con antelación. No abandonen dietas y controles profesionales.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Les espera una etapa de trabajo incansable. Será necesario tomarse un respiro y dormir las horas que le requiera su organismo. Es probable que tengan que elegir entre varias actividades ya que el tiempo no les alcanzara para abarcar tantos compromisos. Sera oportuno que se cuiden y piensen en momentos de distracción junto a sus seres amados.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Placer y simpatía les ayuda a conquistar el más duro de los corazones. El amor de parabienes. Satisfacciones en el plano económico y recuperación. Visitas familiares inesperadas. Tiempo de sorpresas agradables. Actitudes acertadas, espontaneidad y carácter para resolver necesidades inmediatas. Suerte.

