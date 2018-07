Por Sonia Fanton



LA SEMANA DE LA RATA: (1912 / 1924 / 1936 / 1948 / 1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008)

Decisiones en firme marcarán su punto de partida: fuerza y voluntad necesarias para enfrentar cualquier tipo de inconvenientes. Reencuentro con valores y personas a todo nivel. Más atención a su persona y a familiares próximos. Posibles negocios en puerta a punto de concretarse. Modificaciones en su hogar o lugar de trabajo son inminentes. Excelente predisposición a los cambios laborales. Crecimiento en el orden espiritual y económico. Ustedes dictan sus reglas.



BUEY: (1913 / 1925 / 1937 / 1949 / 1961 / 1973 / 1985 / 1997 / 2009)

Con admirable esfuerzo pueden combatir la susceptibilidad que le provocan ciertos hechos afectivos y lazos con el pasado. Viajes, escapadas, diálogos comerciales. Etapa de latencia en lo financiero. Sin demasiadas decisiones al respecto. La sinceridad y honestidad les llevara por caminos certeros. Proceder con cautela.



TIGRE: (1914 / 1926 / 1938 / 1950 / 1962 / 1974 / 1986 / 1998 / 2010)

Semana sin desperdicio. Oportunidades para salir y viajar. Existencia de amor y armonía. Consagración al trabajo, con premura y compromiso. Soslayan la posibilidad de grandes cambios. Actúan como verdaderos líderes en su etapa, que sin duda es muy promisoria. No vendría mal un buen chequeo de la salud y una dieta muy equilibrada.



GATO O CONEJO: (1915 / 1927 / 1939 / 1951 / 1963 / 1975 / 1987 / 1999 / 2011)

Prima la intuición en acuerdos comerciales. Nuevas propuestas y aumento de clientes o socios. Posibilidades económicas únicas. Viajes en familia o amigos. Fortaleza física e intelectual. La familia puede agrandarse en este ciclo.



DRAGÓN: (1916 / 1928 / 1940 / 1952 / 1964 / 1976 / 1988 / 2000 / 2012)

Perfecta estabilidad para demostrar que ha llegado el tiempo de hacerlo en el plano económico y financiero. Gran capacidad de resolución. Hiperactividad que los pone a prueba. Competencia y unanimidad de opiniones. Los consejos de asesores los favorecen. Llegó el momento de aprovechar lo que se encuentre al alcance.



SERPIENTE: (1917 / 1929 / 1941 / 1953 / 1965 / 1977 / 1989 / 2001 / 2013)

Sorpresas que los sacudirán. Momento ideal para replantearse dilemas que los aquejan desde tiempo atrás. La organización y el orden de sus quehaceres les brindan un lugar importante dentro de la opinión social. Están siendo observados en forma permanente por gente que requiere de su asesoramiento. Cuidarse a sí mismos.



CABALLO: (1918 / 1930 / 1942 / 1954 / 1966 / 1978 / 1990 / 2002 / 2014)

La administración de su economía deben dejarla en manos aptas para un control real de ingresos y egresos. Precaución. La coquetería y la estética serán su fuerte. No se aprovechen de ello, dedíquense más a la familia, eso les retribuirá en alegrías y compensaciones impensadas. Podrán recibir un dinero extra, traten de no dilapidarlo en sueños ilusorios.



CABRA: (1919 / 1931 / 1943 / 1955 / 1967 / 1979 / 1991 / 2003 / 2015)

Semana de seguridad. Cuenten con alguna propuesta inesperada o la que estaban esperando. Reacciones favorables en lo comercial, financiero y laboral. Sin grandes ostentaciones, pero con elevados índices de permanencia en su rutina. Lo mejor de su personalidad se inclina a brillar en su actividad. Cautela en las decisiones. Deben asesorarse tanto legal como espiritualmente.



MONO: (1920 / 1932 / 1944 / 1956 / 1968 / 1980 / 1992 / 2004 / 2016)

Adrenalina en el amor. deciden poner velo al pasado y tratar de ser felices y creativos a su manera. Libertad sin compromisos. Canjes, astucia y sabiduría en lo comercial. Habilidad insólita para producir sus propias inversiones y mantener la estabilidad. Capacidad de organización. Promociones. Existe la posibilidad de efectuarse una contratación. Certeras ocurrencias para cuidar sus armoniosas formas.



GALLO: (1921 / 1933 / 1945 / 1957 / 1969 / 1981 / 1993 / 2005 / 2017)

Creatividad en la pareja. Impecable comunicación. Sensatez a la hora de gastar e invertir. Consideración económica a nivel familiar. Problemas legales serios podrían salir a la luz por papeles que caducaron e hicieron un uso indebido de los mismos. Dos claves para esta semana: Abandonar la codicia y la ambición desmedida. El organismo les llama la atención.



PERRO: (1922 / 1934 / 1946 / 1958 / 1970 / 1982 / 1994 / 2006 / 2018)

Limitada admisión de personas allegadas a su hogar. Capacidad de protección e intimidad. Transacciones comerciales, ventas, reciclaje financiero. Posibilidad de relaciones contractuales duraderas. Se aproximan nuevas ideas para cambiar la rutina. Permitirse asesoramiento profesional en la salud. Tiempo de relax y de vacaciones postergadas.



CERDO: (1923 / 1935 / 1947 / 1959 / 1971 / 1983 / 1995 / 2007 / 2019)

Restricciones pasionales. Límites para los solos. Seducción e inclinación al placer. El periodo indica: prevención. Obstinación en los negocios. Posibilidad de concluir sus objetivos. El cielo chino promueve las inversiones y el control sobre las mismas. Evitar exceso en sus dietas. Recurrir a profesionales.

