Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DE LA RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

El carisma y la estratégica manera que los roedores poseen les prodigara un periodo de tranquilidad. Podrán impedir los posibles resultados negativos que pudiesen surgir a los abruptos cambios en el sistema y en el entorno de estos nativos. Se recomienda no abdicar ante la adversidad.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Se les presenta un tiempo muy activo con compromisos ineludibles que trataran de evitar, ya que les disgusta hacer lo que no sienten, aun cuando su apariencia parezca diplomática, no olvidemos su arisco natural y su tendencia al placer y a la simpleza. A pesar de todo se logran algunos acuerdos que podrían ser promisorios. Tal vez este sea el mejor momento para que estos nativos hagan su propio balance.



TIGRE: (1902/1914/1926/ 1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Se aferran a su magnetismo y piensan en un futuro junto a su amada. Los negocios transitan un buen momento y sin sorpresas desagradables. Es indispensable que en los días venideros comiencen a tomar sus actividades cotidianas con más sentido del humor. Mantienen una línea que redituara positivos resultados.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Una planificación estricta y ordenada de su trabajo será de suma importancia. Inician un período magnifico donde tendrán la posibilidad de acariciar los sueños del pasado. Que la sombra del árbol no les impida ver el resplandeciente sol que se asoma a sus vidas. Esta semana se presenta muy fuerte a nivel sentimental para los felinos. Cambio en muchos aspectos con innumerables perspectivas tanto para los solos como para los acompañados.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Etapa propicia para despejar incógnitas que lo venían acechando desde algún tiempo. Trate de desacelerar su ritmo habitual, pues de cualquier forma podrá conquistar la meta propuesta para esta semana. Llego el momento de vivir y dejar vivir. Salud y dinamismo.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Realizaciones en el plano profesional y familiar. En este periodo se alcanza, en todo aspecto, la deseada seguridad que necesitaban. Reacciones favorables en lo comercial, financiero y laboral. Sin grandes ostentaciones, pero con elevados índices de permanencia en su rutina. La mejor expectación de su personalidad. Cautela en las decisiones. Deben asesorarse tanto legal como espiritualmente.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Una comunicación fluida resolverá algunas diferencias con la pareja. Esperan pacientemente una decisión. Romances y aventuras para los solitarios. Proyecto que se concreta en el ámbito de sus actividades. Poner las cuentas al día. Resolver deudas pendientes. Ciclo negativo para juegos de azar. Realicen trámites pendientes. Deudas con urgente pago.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Lo aconsejable puede ser en este ciclo: vivir sin reproches. Les urge la adaptación al medio, y el espíritu de convivencia. Suerte en este sentido. El manejo de dinero tal vez deban dejarlo en manos aptas para un control real de sus ingresos y egresos. Precaución. La coquetería y la estética serán su fuerte. No se aprovechen de ello, dedíquense más a la familia y eso les retribuirá en alegrías y compensaciones impensadas.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

El carácter se mantendrá apacible. Olvidan rencores hacia personas allegadas. Insistencia con el ser amado. Reconciliaciones. Propuestas de viaje. Tal vez una segunda luna de miel para los comprometidos. Buenas perspectivas en el trabajo. Negocios pendientes pueden concretarse. Posibilidad de asumir un cargo de importancia.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

En la relación sentimental falta algo de sí mismo. Reproches que no se hacen esperar. La autocrítica puede ser un paso constructivo para encarar nuevas relaciones. Roces con amistades. Intercambio de opiniones que no favorece el comercio. Desarrollo de una actividad independiente y lucrativa. El organismo puede reclamar su atención. A no abandonarse.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Si desean estar con una persona de sus afectos, tan solo tienen que buscarla. Nada impedirá los acercamientos que tienen pensados. Las ideas se estructuran y el esfuerzo denodado tras los objetivos que planearon, arrojan un éxito contundente. Eviten el dogmatismo en sus vidas.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Semana tranquila y sin sobresaltos, sin embargo, deberán estar atentas a posibles situaciones incomodas, sobre todo, en lo que a lo económico se refiere. No se descarta, ajustes y replanteos esquemáticos en sus proyectos cotidianos para salir airosos de la inestabilidad predominante. Habrá momentos de ocio y recreación familiar. Un paréntesis reflejado en una salida, sería una buena terapia para dejar de lado, ciertas y determinadas preocupaciones.

>