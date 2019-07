Por Sonia Fanton

LA SEMANA ES DE LA RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)

Nuevos impulsos y nuevas puertas se abren apara los roedores. Caen en la cuenta que para conseguir buenos resultados, no es solamente una cuestión de exigir o sobre exigirse. La tensión y los nervios disminuirán . Podrán ganar dinero y reconocimiento social a través de la elección de personas adecuadas y aptas en su equipo de trabajo.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Periodo apto para reorganizarse Tal vez una vida menos activa socialmente y más cerca de la naturaleza, del relax, de un encuentro consigo mismo, será un sistema de recuperación. Es inminente que comprendan que sus seres queridos tienen ya vida propia y olviden ese desmedido control que pueda exasperarlo. Cuidar su organismo es una materia pendiente y primordial para sus vidas.



TIGRE: (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Los momentos de crisis deberán ser aprovechados productivamente y exigirse replantearse proyectos en marcha. Algunas voces amigas le ayudarán a este propósito, confíen en su buen criterio. Una buena racha los espera en lo económico, un cambio favorable hará que evolucionen y modifiquen su destino.



GATO (O CONEJO): (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Deberán vencer su timidez para llegar al corazón del ser amado, confíen en su sabiduría e intuición que le dirán que hacer en los momentos de conflictos. En esta semana estarán inspirados para crear, modificar el ambiente que vive, transcurrir sus días como un rey. La excesiva paciencia no siempre es positiva, pero tampoco lo son los exagerados impulsos.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

La propensión a la fantasía podría malinterpretar las sugerencias e invitaciones que haga el dragón. Será mejor que no se anticipe. Planifiquen con tiempo los gastos para no incurrir en deudas. Modérese y triunfara. En el trabajo deberá sacrificar algunas cosas, pero al final tendrá éxito. Esta semana será el principio para liberarse de aquello que no quiere. Debe reflexionar bien para no equivocarse, que las opiniones negativas no los depriman.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Será el momento de dejar las especulaciones a un lado. Dejar de pensar en lo que fue ya que este podría ser el verdadero derrotero de los ofidios en esta semana y hacerles perder la dirección de sus verdaderos objetivos tantos laborales, profesionales como amorosos. Los próximos días podrían ser brillantes para recuperar los éxitos perdidos, y dejar boquiabiertos tanto a colegas como parientes y amigos, ya que sin duda desconocen la reproducción y la renovación energética de este cielo chino.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Una sorpresa de características inesperadas se atraviesa en su camino con personas afines a sus inquietudes, que pueden marcar el comienzo de un ideal compartido, buscar alguna tarea en el hogar o fuera de él, pondrá a prueba su resistencia y su fortaleza como equino. Cambiar las rutinas será la recuperación para su nerviosismo y pronto observara los beneficios de reorganizarse. Empezara de a poco a concretar todos sus sueños en materia económica o afectiva, será el tiempo ideal para que estos nativos.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Es tiempo de retomar el timón de su bienestar y no hundirse con su barco. Es momento de expresar sus angustias respecto al entorno que los rodea. Esta semana tienen la inmensa posibilidad de hacer y sentir lo que piensan, de mostrarse tal cual, sin tapujos y dialogando en forma franca con amigos, colegas o superiores. Éxito en sus empresas.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

El mayor objetivo será en esta semana no distanciarse de la realidad y evitar caminos aparentemente más fáciles que podrán inducirles a sentir falsas ilusiones y decepciones. Lo mejor que puede hacer es intentar vencer un poco su hiperactividad y no tratar de hacer todo al mismo tiempo. Para lograrlo, la actividad física, la meditación, una buena terapia cerca de lugares de muchísima vegetación o cerca del mar.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Sin duda los conflictos de la niñez han dejado una huella muy profunda en el subconsciente de estos nativos que se traduce en su conducta actual. Sin embargo no pierden en ningún momento su alegría de vivir. Esta semana los pondrá ante pruebas decisivas que tendrán que optar sin aferrarse al pasado o mirar hacia el futuro. A partir de ahí podrá comenzar una escala ascendente en todos los órdenes y formalizar todo tipo de compromisos.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Si ponen los límites a tiempo, se ganaran el respeto de colegas, amigos y familiares, y además su familia se sentirá agradecida por el tiempo que les demande a ellos.En esta semana tienen la posibilidad de un cambio de actitud para enfrentar sus proyectos de trabajo y porque no organizar una placentera salida en familia para distender su cuerpo y los ánimos hogareños. Necesitan pensar más en sí mismos, y menos en la vorágine que los arrastra, tanto económica como profesionalmente.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Esta semana se convierte en un reto para los asuntos del corazón que serán la prioridad en su vida, se sentirán sensibles, románticos. Hablaran abiertamente sobre sus sentimientos y podrán tener sorpresas agradables, pero de igual modo podrían ocasionar conflictos familiares. Analizar bien los hechos antes de emitir una opinión, será la mejor manera de evitar problemas mayores. Tampoco vale la pena actuar impulsivamente ante la negativa de alguien. Las sociedades podrán traer lucro, siempre que eviten la imprudencia.