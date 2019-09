Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DE LA CABRA:

(1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Necesitan intimidad para poder concretar con mayor viabilidad sus sueños. Comunicación con superiores. Posición de calma y seguridad. Evitar la soberbia y la subestimación hacia los demás. La humildad es una virtud que debe ser practicada en estos días. En el orden laboral se suavizan tensiones. El paradigma en esta semana será manejarse dentro de los límites de la lógica ante la resolución de situaciones impostergables.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

Atractivo personal. Crecimiento afectivo en todo sentido. Aumenta la seducción, y los solos encuentran personas afines. Posibilidad de romances. Las uniones estables pasan por momento de consolidación. Inconvenientes legales que llegan a su fin. Contactos institucionales. Existirán algunos desacuerdos por obcecación de su entorno.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Es necesario que se predispongan óptimamente iniciar una nueva etapa laboral y/o profesional. . Cuidado con lo que expresan de sus relaciones pasadas, esto podría traerles algún tipo de problemas indeseables. En el terreno del trabajo no será aconsejable ningún tipo de reclamos. Ni iniciar tramites asociados con finanzas, ni cerrar negocios. Resultados tardíos y no óptimos.



TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Es hora de dialogar y si es necesario recurrir al consejo de profesionales. Un negocio rentable podría ser la gran sorpresa en este ciclo. Avance en el trabajo. Las sociedades pasan una etapa armónica. Los proyectos comerciales precisan más optimismo y seguridad de su parte. Sucesión de viajes que aseguran buenos términos financieros.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

La comunicación con su pareja es un punto clave para evitar futuras crisis. Los sentimientos se mantienen incólumes siempre y cuando su pareja respete sus lazos sanguíneos. El tiempo transcurre y a quienes le esperan en su familia. Es urgente abrir un dialogo oportuno para evitar problemas futuros. Este será un periodo próspero y feliz. Avances que llegan para concretar sus empresas. Buenos negocios.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Pueden exteriorizar sentimientos y liberar su accionar. Entendimiento en la pareja y buena intimidad. Despliegue su importante capacidad de seducir, que los conduce a conquistas exitosas en el amor. Aprovechen para cerrar trámites pendientes o necesidades económicas. Con probabilidad de decepciones laborales. Cierta tendencia a la soledad podría perjudicar sus intereses comerciales.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Aquellos que estaban dilatando una decisión de sus vínculos, deben plantearse si realmente les beneficia en el plano afectivo y familiar, continuar al lado de parejas inestables los comprometería. Podrían ser víctimas de depresiones innecesarias. Excelente período para resolver circunstancias desagradables del pasado y también del presente. . Éxito en sus objetivos.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

La comunicación y franqueza es el principio para el verdadero conocimiento y entendimiento con la pareja. Surgirán posiblemente viajes para comprenderse mutuamente. No olviden que no siempre se puede tener todo lo que quieren. En este momento es imposible que vayan más allá de lo cotidiano. Nueva organización en planes económicos reactiva la posibilidad de inversiones. Propuestas financieras que continúan latentes a la espera de importante decisión.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Buen influjo, dará rienda suelta a su sed de amar. Intensa y apasionada intimidad. Las parejas que conviven gozaran de una especial protección. Calidez en el hogar. Cielo chino a su favor, que los conduce a actor responsablemente. Los mayores éxitos para los nativos de este signo.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Ideal para la concreción legal de uniones, o simplemente, para iniciar una convivencia. En este ciclo habrá bastante entendimiento en las forma de encarar sueños para hacerlos realidad. No se dejen llevar por consejos que no piden. El trabajo les exige lo mejor de si mismos. No desilusionarán a sus pares y superiores. Ayuda externa los beneficia materialmente. Viajes de placer y proyectos junto a amistades.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Etapa de bonanza en las relaciones afectivas. Sueños que venían postergándose, pueden hacerse realidad. Esta semana, traerá seriedad y firmeza en todo lo asociado a nivel sentimental. Seguridad en el terreno laboral o profesional. Más liviandad y menos aflicciones nuevamente para estos nativos. Reencuentro con amistades y reuniones sociales que benefician su actividad.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Cambio a su favor con infinitas posibilidades para disfrutar de la tan ansiada paz que necesitan. Los vínculos ya afianzados lograran liberar sus deseos hacia momentos inolvidables. Hiperactividad y rapidez mental para tener la palabra justa en el momento más indicado. En esta semana pueden llegar a su vida posibilidades de crecimiento. No presten oído a prejuzgamientos innecesarios.