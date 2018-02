LA SEMANA ES DE LA SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013) Semana apta para una profunda reflexión sobre sus valores y prioridades, lo que la permite clasificar mejor la utilidad de lo superfluo en su vida cotidiana y solidificar su posición socio-profesional. Sin embargo, antes de intentar consolidar sus logros, primero debe deshacerse de los elementos superficiales de su entorno y distanciarse de personas tóxicas que le impiden progresar. Para estos nativos, se trata más de cambiar de dirección y reestructurar sus ambiciones, en lugar de considerar un cambio profundo y total en su vida y sus aspiraciones.



RATA:(1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)



Los más requeridos en este ciclo por su sabiduría. Se convierten en centro de atracción. Insólita reacción de allegados. Se mostraran poco permisivos en esta semana. Buen momento para dilucidar situaciones dentro de la pareja. Prevalecerá el aspecto laboral y comercial. Aptitud y capacidad para enfrentar los retos.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)



Ausencia de entrega en su ámbito, tanto profesional como laboral. Necesidad de franqueza. Justificación que distorsiona la realidad. Pérdida de orientación y asesoramiento. La economía corre por diversos caminos para los bueyes, con un peligro aún existente. Gozaran de réditos en sociedades. Se aconseja no firmar papeles de trascendencia jurídica o financiera.



TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)



Semana plena de sorpresas agradables. Insisten en el dialogo con la pareja. Tiempo de reconciliaciones y de comienzo para estos nativos. Diversión e intimidad. Etapa de tregua. Algún exceso en los gastos puede tener una incidencia negativa. Ciclo inapropiado para contraer deudas. Ansiedad por inversiones a largo plazo. No desesperarse ante trámites burocráticos.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)



Optimismo, bastara para dejar salir adelante sus mejores ideas. Optan por aislarse junto a su pareja en pos de recuperar el equilibrio emocional y la paz espiritual. Momento de iniciar trámites legales. Ciclo óptimo para resoluciones de carácter inmediato. Importante aumento de ingresos. Solución a un probable desequilibrio que les impedía organizar un evento de importancia. Suerte felinos.



DRAGÓN:(1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Semana positiva que los inspira a ideas creativas en lo comercial. Ímpetu de conquista. Intromisiones de terceros pueden perjudicar la privacidad. Nuevas aperturas económicas producirán satisfacciones. Excelente para los trabajos en equipo. Custodian lo sembrado. Atentos a todo gasto que les produzca alguna insatisfacción.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Se ven envueltos en un remolino de sentimientos y pasiones. Despertaran su curiosidad a lo que le deparen el destino. Eviten discutir por temas intrascendentes con amistades. Se sentirán agraviados ante la menor discrepancia. Acepten salidas solo si lo programaron con antelación. Desencuentros financieros sumados a un olvido capital. Inician un pleno proceso de cambio en sus labores. Atención al futuro.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



Dudas en la continuación de un proyecto creativo. Tan solo que esta vez están convencidos de lo que les beneficia. Con seguridad todo se vence, ya que hace tiempo que lo vienen intentando. Los viajes, sin lugar a duda, serán la clave para sus resultados económicos. Tanto en el interior como en el exterior ampliaran su zona de influencia o la reconquistarán. Atentos a todo asesoramiento que no indique confiabilidad.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)



Nuevos sentimientos estarán jugando un rol que puede ser protagónico en sus vidas. Será entonces la oportunidad de darle un papel al amor. Una persona será el complemento que estaban necesitando en el ámbito laboral. Acepte sugerencias, aun cuando le parezcan exageradas. Las finanzas pueden sufrir altibajos.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



Olvidar definitivamente todo lo que tenga que ver con el pasado para que se puedan abrir otras puertas. Es el momento de decidirse a vivir en paz y no luchando ya contra molinos de viento. Eviten gastar energías en algo que ya fue. Propuestas interesantes si sus intenciones son sanas. Traten de no saltear escalones, pues los golpes por malos cálculos son los más dolorosos. Vivir con tranquilidad es la mejor opción.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)



Se crea la posibilidad de un entendimiento más profundo en todos los aspectos. Tanto con su pareja como con allegados. Las obligaciones laborales han sido y seguirán siendo compromisos que les demandaran un gran esfuerzo. Esta semana les exigirá esfuerzos extras , sobre todo en labores independientes. Traten de no entrar en una vorágine perniciosa para su salud.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Estos simpáticos nativos, recuperaran su característica alegría que hacia un tiempo estaba un tanto ausente. Brindarse apoyo mutuamente es la consigna para los próximos días en pareja. Eviten que opiniones del entorno los condicionen. Su empuje comercial terminará por convencerlos para que reúnan información sobre ciertas actividades de la competencia. Obren con la decisión que los caracteriza. Excelente semana para resoluciones de suma importancia.