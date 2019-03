Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DEL CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

La comunicación y franqueza es el principio para el verdadero conocimiento y entendimiento con la pareja. Surgirán posiblemente viajes para comprenderse mutuamente. Nueva organización en planes económicos reaviva la posibilidad de inversiones. Propuestas que continúan latentes a la espera de importante decisión.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

Mantendrá toda su equidad ante cualquier confusión que pudiese perturbar su vida sentimental. Los proyectos junto a su pareja caminarán de viento en popa. Un golpe de suerte inesperado en el destino económico de los roedores puede hacerles cambiar de rumbo laboral. Su energía mantiene un ánimo estable con tendencia a alto.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Algo titubeante ante decisiones impostergables. Una noticia sorpresiva puede delatar sus verdaderos afectos. Probable distancia con vínculos familiares. Tiempo de espera. La rutina y las obligaciones podrían coartar sus objetivos. Las sociedades o firmas comerciales transitan un período que requerirá de suma prudencia. Especulación y solvencia.



TIGRE: (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Retorno a personas del pasado. Días ricos en experiencias amorosas positivas. Ciclo para sacar conclusiones y abstenerse de tomar decisiones apresuradas. Mas aferrados a la tierra, descubren cuales son sus conveniencias para lograr emprendimientos más sólidos. Medir también consecuencias sobre riesgos financieros les traerá tranquilidad.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Su pareja les dará una sorpresa agradablemente dulce que los llenará de alegría y satisfacción. Disfruten a pleno de estos días sin miedos ni dudas. Será necesario que adviertan el importante rol que el ser amado cumple en su vida. El contacto con personas de otro lugar les será muy útil para sus iniciativas de cambio o traslado. Viajes que se aproximan.



DRAGON: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Cuidado con las provocaciones en el amor. No faltará quienes pretendan generar algún tipo de discusiones con su pareja. Mantengan una posición definida sentimentalmente. Ordenar papeles y organizar de la mejor manera posible su trabajo. Poner en práctica sus ideas con la colaboración de aquellas personas más dispuestas a ayudarle. Tensión por imprevistos.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Un tiempo de esparcimiento y soledad será muy bueno para estos nativos. El cielo chino brindará en esta semana su apoyo en el plano afectivo. La insatisfacción queda atrás para conservar sus ilusiones. En el aspecto laboral deberán mantenerse comunicativos con personas que los rodean. El dialogo será un buen punto de encuentro hacia proyectos futuros.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Es posible que algunos nativos estén viviendo un tiempo de inestabilidad amorosa o se replanteen la compatibilidad o no con su pareja actual. Entonces lo oportuno es la tregua. Las situaciones laborales o profesionales dependerán de su voluntad o animosidad para encarar los cambios. Compromisos que postergan viajes al exterior.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Dificultades en la relación con el sexo opuesto. Contradicciones que obstaculizan romances. La impaciencia no suele ser buena consejera en estos casos. El optimismo será fundamental para poder atravesar inconvenientes económicos. Será mejor conservar el trabajo estable que dejarse llevar por propuestas imprecisas. Coraje ante futuros impedimentos.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Esta semana se torna ideal para la concreción legal de uniones, o simplemente, para iniciar una convivencia. En este ciclo habrá bastante entendimiento en las forma de encarar sueños para hacerlos realidad. No se dejen llevar por consejos que no piden. El trabajo les exige lo mejor de Uds. Y no desilusionarán a sus pares y superiores. Ayuda externa los beneficia materialmente.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Les cuesta entender lo que acontece. Un tanto malhumorados y dispersos en su vida sentimental o familiar. Importante carga de dudas respecto al futuro. Eviten la incontinencia verbal durante la comunicación con sus colegas. Algún tipo de imprecisión en sus gastos puede incomodarles. Seguir sus ideales con fe y confianza en sí mismos.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Aprovechan todas las oportunidades que se les brinda en el amor. Etapa óptima para compromisos. El romanticismo y la pasión gravitan en su vida. No duden en solicitar la ayuda o el consejo de quienes tienen más conocimiento en materia comercial. Todas las propuestas estarán a su alcance. Nutrirse interior y exteriormente será el desafío venidero.