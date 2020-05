LA SEMANA ES DEL CERDO:(1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

El exitismo puede afectar los criterios de decisión y seguridad al encarar cualquier empresa, como a su vez, a las relaciones afectivas. Negarse a asumir la realidad es uno delos caminos más directos al fracaso. Alejamiento oportuno. Ciclo ideal para escuchar otras voces y también la de su interior.





RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)

Decisiones inesperadas. Vuelven al ruedo con propuestas laborales de importancia. Cambio interior y exterior. Pondrá límites increíbles en su familia y plantean viajes como parte de su recuperación anímica y física. Renovación y logros para los roedores.





BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

En esta semana será importante advertir sobre un cambio de estrategias a nivel profesional/ laboral, además de mayor asesoramiento. Deberán inclinarse más por preocuparse de sí mismos y menos de la vida ajena. Escuchar la voz interior es sabio. Sus grandes propósitos a todo nivel pueden verse concretados, solo basta que observen criteriosamente el presente.





TIGRE: (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Días ideales para la reflexión y meditación. Tomaran una nueva perspectiva para canalizar sus actos y orientar adecuadamente sus vidas. La paciencia es la clave en todos los aspectos. Renacer desde su interior. Sin intrigas en el trabajo, ni tendencias al absolutismo en este ámbito. Para algunos nativos de este signo será bueno que comprendan que finaliza una etapa de su vida.





GATO O CONEJO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

No es momento de guerra, ni rencores pasados. Tal vez por los continuos golpes que la rutina y el estrés proporcionan cotidianamente. Se avecina un periodo de riesgo tanto en lo económico como en lo laboral. Sorprenderán a más de uno con sus decisiones. Ser positivos y optimizarse es la premisa de la semana.





DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Tratar de observar su mundo desde lo alto, y desde su altura, más allá de los inconvenientes. . Con respecto a su organismo, traten de asesorarse más allá de lo convencional. El tiempo pasa para todos, por lo cual algunos dragones deben asumir su edad con plena naturalidad y aportarse lo mejor para sí mismos.





SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Punto de inflexión. Es inexorable la puja que los llevara a elegir un camino. De ustedes dependerá evitar opiniones interesadas al respecto. El cielo chino se dispone a brindarles un enérgico apoyo extra en los próximos días. Cabe la posibilidad de dar un giro improvisado a sus vidas. Realizaciones a nivel personal y profesional. Inversiones y capacidad de resurgir.





CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Llego el momento de preservar lo realizado con tanto esfuerzo y no dilapidar el presente con bruscas impulsividades. Mantengan distancia hasta que su intuición no les de la voz de avanzar en la conquista. Podrían convertir sus sueños en realidad si no se tornan difíciles de tratar.





CABRA U OVEJA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Dedicación en el terreno profesional, sin la suficiente capacidad de inversión que necesitan para dejar volar su creatividad. Sorpresas durante la semana. Visitas inesperadas. Compromisos sociales de alta exposición.





MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Evitar la soberbia. Errores de palabras hacia terceros. No cegarse con popularidad adquirida. Semana para tener en cuenta sus actitudes y olvidarse de juzgar actos ajenos. No creerse dueños de la verdad será lo importante en este ciclo.





GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

No todo esta ganado faltar la última palabra en esta semana. Mucho tacto a la hora de tomar una decisión. En el trabajo consigue mejoras salariales y nuevas propuestas. Dejar de lado reuniones sociales y altanerías propias del signo por esta vez. Analizar cada propuesta antes de decidir. Semana clave para su salud.





PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Irritación y malhumor reflejan cierto descontento y a nivel laboral. A final de semana logran pacificarse y encarar sus proyectos de vida desde otro punto de vista. Buena percepción de las circunstancias. Momento de escapar para sentirse cerca de la naturaleza y evitar el estrés.