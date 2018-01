LA SEMANA ES DEL CERDO (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)





Disfrutar de este alejamiento es oportuno. En especial de ciertas amistades que impedían una vida más tranquila y pacífica. La profesión y el ámbito laboral se muestran intactos. Separe o diferencie las inversiones con los malos negocios. La solución siempre está presente, muestre voluntad en encontrarla.





RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

La rata pondrá límites increíbles en el amor, y hasta es probable que guarde una relación como un tesoro que no dejara a la simple exposición pública. Inmersos en el su mundo laboral trabajando día a día y conservando su imagen. En este ciclo serán el símbolo de la procreación en todo sentido.





BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Arrepentirse de lo perdido puede producirles un gran dolor de cabeza. Tanta seguridad en sí mismos puede acarrearles a la soberbia y hasta a la perdida de amistades y seres queridos. La sugerencia es no caer en la arrogancia de sentirse únicos.





TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Cambios, replanteo y nuevas aspiraciones a nivel sentimental. Días para concluir con ásperas situaciones del pasado. Dejar atrás rencores y recomenzar, o renacer desde su interior. Sin intrigas en el trabajo, ni tendencias al absolutismo en este ámbito. Deberán hacer hincapié en su estética.





GATO (O CONEJO): (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Realizaciones inauditas en el orden sentimental. Sorprenderán a más de uno con sus decisiones. El imposible está dejando de existir para los felinos y así lo demostrarán. Las influencias negativas les resbalarán de punta a punta. Podrían dar el golpe de gracia en el momentos más inesperados, dejando atónitos a los de su alrededor.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Sobrevolarán sobre toda situación, haciendo honor a su característica de +sagrados+ animales. Se sienten capaces de superar toda interrupción pues mirarán al mundo y a su mundo desde lo alto, y desde su altura. Les esperan momentos muy positivos.



SERPIENTE (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Eviten a escuchar a personas que no merecen su confiabilidad y no desatiendan a quienes si siempre estuvieron junto a Ud. Tendencia a desaparecer muchas situaciones que lo preocupaban hasta el momento. Realizaciones a nivel personal y profesional. Se normalizan actividades y hábitos que hacía tiempo no practicaba.





CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Se podría cumplir su deseo de tomarse unas vacaciones junto a conocidos. A la dulce espera de un llamado o una noticia en el plano afectivo. Los Equinos podrían convertir sus sueños en realidad. Se tornan difíciles de tratar. Problemas de salud inminente. Llego el momento valorarse.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Resultados benéficos en transacciones comerciales. Dedicación en el terreno de las inversiones. Colaboración y apoyo de jefes y superiores, como así también de amigos muy leales. Agradable sorpresa durante la semana. Visitas que les llenan de alegría su hogar. Será necesario detenerse en su estado físico.



MONO: 1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Mantener la postura y la compostura es primordial en estos días venideros. Evitar errores de palabras hacia terceros. Habilidad en la comunicación con la pareja. En lo laboral y en el ámbito donde se desarrollan deben estar pendiente de algunos inconvenientes u obstáculos. Plano propicio para planificar viajes.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Nada de arrepentirse por sus propios logros. Sigue perseverando por nuevas oportunidades amorosas pero con mucho tacto a la hora de tomar una decisión. En el trabajo consigue mejoras salariales y nuevas propuestas. Ideal para ascensos meritorios. Invitaciones en altos círculos sociales.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Se pacifican las parejas estables. Mayor entendimiento, y percepción de las circunstancias. Las amistades ayudan para ello. Se concentran en objetivos materiales. Las obligaciones les impiden relajarse y descansar adecuadamente las horas que necesita.