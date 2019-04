Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DEL CERDO:(1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Hora de tomar decisiones trascendentales. Seguridad al encarar cualquier emprendimiento, como a su vez, las relaciones afectivas. Negarse a asumir la realidad es uno de los caminos más directos al fracaso. Ciclo ideal para escuchar otras voces y también la de su interior.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

En este momento, ante cualquier decisión, se recomienda cuidado. Cambio interior y exterior. Pondrá límites increíbles en su familia. Se plantean viajes como parte de su recuperación anímica y física. Renovación y logros.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Deberán inclinarse más por preocuparse de sí mismos y menos de la vida ajena. Escuchar la voz interior es sabio. Grandes propósitos pueden verse concretados, solo basta que observen criteriosamente el presente.



TIGRE: (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Se recomienda reflexión y meditación. Una nueva perspectiva para canalizar sus actos y orientar sus vidas. La paciencia es la clave en todos los aspectos. Renacer desde su interior.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Momento de armonía y paz interna. Tal vez por los continuos golpes que la rutina y el estrés proporcionan cotidianamente. Se avecina un periodo de riesgo tanto en lo económico como en lo laboral. Ser positivos.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Tratar de observar su mundo desde lo alto, más allá de los inconvenientes. Con respecto a su organismo, traten de asesorarse más allá de lo convencional. El tiempo pasa para todos, por lo cual deben aportarse lo mejor para sí mismos.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Es inexorable la puja que los llevará a elegir un camino. Apoyo enérgico extra en los próximos días. Cabe la posibilidad de dar un giro improvisado a sus vidas. Realizaciones a nivel personal y profesional. Inversiones y capacidad de resurgir.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Llegó el momento de preservar lo realizado con tanto esfuerzo y no dilapidar el presente con bruscas impulsividades. Podrían convertir sus sueños en realidad si no se tornan difíciles de tratar. Seguir consejos de profesionales de la salud.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Etapa de éxitos pero también de altibajos emocionales e inseguridades propias y ajenas. Dedicación en el terreno profesional, sin la suficiente capacidad de inversión que necesitan para dejar volar su creatividad. Sorpresas durante la semana.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Evitar la soberbia. Errores de palabras hacia terceros. No cegarse con popularidad adquirida. Semana para tener en cuenta sus actitudes y olvidarse de juzgar actos ajenos. No creerse dueños de la verdad.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

No todo está ganado. Mucho tacto a la hora de tomar una decisión. En el trabajo consigue mejoras salariales y nuevas propuestas. Dejar de lado reuniones sociales y altanerías.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Reflejan cierto descontento con decisiones tomadas. Logran pacificarse y encarar sus proyectos de vida desde otro punto de vista. Momento de escapar para sentirse cerca de la naturaleza y evitar el estrés.