LA SEMANA ES DEL CERDO (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Aproveche positivamente los consejos de quienes más saben, no los mal interprete, ya que los mismos pueden herir la personalidad, por su forma de actuar, pero nunca olvide que siempre será en defensa de su propio bien. Altísimo nivel energético que les permite tanto emprender relaciones amorosas como recuperar parte de su pasado. Separe o diferencie las inversiones con los malos negocios. Evite irse de boca en cualquier decisión.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

La franqueza, la sinceridad, los proyectos, la ternura en las relaciones afectivas, la familia, el cuidado tanto físico como espiritual primarán, y se convertirán en su punto de partida para todo. Época excelente para los inicios. Inmersos en su mundo laboral trabajando día a día y conservando su imagen. En este ciclo serán el símbolo de la procreación en todo sentido.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

No pueden contener ni su curiosidad ni su verborragia. Deberán inclinarse más por preocuparse de sí mismos y menos de la vida ajena. No se arrepientan de lo perdido, pues lo demuestran demasiado, eso puede provocarles un gran dolor de cabeza. Tanta seguridad en sí mismos puede acarrearles a la soberbia y hasta a la perdida de amistades y seres queridos. La sugerencia es no caer en la arrogancia de sentirse únicos.



TIGRE: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2010)

En esta semana, se les pedirá una gran dosis de sensatez y cordura, para calmar esos felinos impulsos. Contenerse ante actos reaccionarios. Silencio, fe, y amor a su trabajo. La paciencia es la clave para resistir en los próximos días. Cambios, replanteos y nuevas aspiraciones a nivel sentimental. Días para concluir con ásperas situaciones del pasado. Dejar atrás rencores y recomenzar, o renacer desde su interior. Sin intrigas en el trabajo, ni tendencias al absolutismo en este ámbito.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Cuidado con sus naturales instintos. Viven una pasión inesperada y con muchísimo futuro. Posibilidad única de establecerse en una relación estable y probablemente surgida dentro del ámbito del trabajo, para los solos. Sorprenderán a más de uno con sus decisiones. El imposible está dejando de existir para los felinos y así lo demostrarán. Las influencias negativas les resbalarán de punta a punta. Podrían dar el golpe de gracia en el momentos más inesperados, dejando atónitos a los de su alrededor.



DRAGON: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Sobrevolaran sobre toda situación, haciendo honor a su característica de +sagrados+ animales. Se sienten capaces de superar toda interrupción pues mirarán al mundo y a su mundo desde lo alto, y desde su altura. Esplendor en su naturaleza, hará iluminar a aquellos quienes lo vienen siguiendo desde su inicio. Les esperan momentos muy positivos.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Sorpresivamente aparecen personas y personajes del pasado, con quienes podrá rememorar momentos de nostalgia y emoción. Tendencia a desaparecer muchas situaciones que lo preocupaban hasta el momento. Realizaciones a nivel personal y profesional. Se adaptan nuevamente a la gran maravilla de la transición. Se normalizan actividades y hábitos que hacía tiempo no practicaba. Búsqueda incansable en nuevas oportunidades e inversiones materiales.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Enroscarse menos y dejar fluir. Poner límites a si imaginación, y de no hacerlo, sólo pensar lo mejor. Se podría cumplir su deseo de tomarse unas vacaciones junto a conocidos. A la dulce espera de un llamado o una noticia en el plano afectivo. Los Equinos podrían convertir sus sueños en realidad. Se tornan difíciles de tratar. Concurrir a los profesionales para chequeo con inmediatez.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Altas aspiraciones se pueden estar gestando. Háganlo con la prudencia que los simboliza. Resultados benéficos en transacciones comerciales. Dedicación en el terreno de las inversiones. Creativos en el amor. Cuidado con infidelidades o ser provocado por tentaciones que podrían dañar su vida afectiva. Colaboración y apoyo de jefes y superiores, como así también de amigos muy leales. Agradable sorpresa durante la semana. Visitas que les llenan de alegría su hogar.



MONO: 1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Despiertos y atentos a novedades de suma importancia que se pueden presentar en cualquier momento. Mantener la postura y la compostura. Evitar errores de palabras hacia terceros. Habilidad en la comunicación con la pareja. En lo laboral y en el ámbito donde se desarrollan deben estar pendiente de algunos inconvenientes u obstáculos. Plano propicio para planificar viajes. En el aspecto social las posibilidades sentimentales son óptimas la cual no se debe dejar pasar. No se entretengan en demasía en las cuestiones prácticas y materiales.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Persistencia, alto grado de seducción y conquista. Magnetismo arrollador. A no detenerse a mitad de camino. Nada de arrepentirse por sus propios logros. Sigue perseverando por nuevas oportunidades amorosas pero con mucho tacto a la hora de tomar una decisión. En el trabajo consigue mejoras salariales y nuevas propuestas. Ideal para ascensos meritorios. Invitaciones en altos círculos sociales que las reciben con sumo agrado.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Evite situaciones que le provoquen malhumor o irritación. Busque maneras de distracción que permita eliminar malas energías. La solución podría ser alejarse temporalmente de quienes intentan absorberlos. A pesar de su hermetismo; aceptan nuevas amistades. Se pacifican las parejas estables. Mayor entendimiento, y percepción de las circunstancias. En el trabajo recuperan el tiempo y el terreno perdido. Las amistades ayudan para ello. Sería prudente un asesoramiento serio en cuestiones emocionales.

