La semana es del Dragón: (1916 / 1928 / 1940 / 1952 / 1964 / 1976 / 1988 / 2000 / 2012)

Vivirán situaciones límite al momento de tomar algunas decisiones, donde deberán exigir al máximo su capacidad y sabiduría para lograr salir airosos. Momento oportuno para tomar una vacaciones y y ocupar un lugar de observación de acontecimientos a su alrededor.



RATA: (1912 / 1924 / 1936 / 1948 / 1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008)

Hermosos días para el impecable roedor. Nada será dejado al azar, ni podrá evitar la mirada de estos nativos. Hechos imprevisibles invadirán su vida y los colocarán en situaciones sentimentales límites. La fortuna a favor.



BUEY: (1913 / 1925 / 1937 / 1949 / 1961 / 1973 / 1985 / 1997 / 2009)

Reflexionan sobre la rutina. Una propuesta diferente podría revertir la situación. Miedo a enfrentar el verdadero amor. Límites a los vínculos familiares. Otras condiciones en el trabajo. Los triunfos se muestran perecederos y demasiado temporales para el conservador buey.



TIGRE: (1914 / 1926 / 1938 / 1950 / 1962 / 1974 / 1986 / 1998 / 2010)

Fantasías. Comienzan a restringir su vida emocional. Momentos de intensa pasión con la pareja. Suerte para los solos. Predisposición a la conquista. Tal vez las cosas no salgan como lo programaron en lo profesional. Viajes. Salida inesperada.



CONEJO: (1915 / 1927 / 1939 / 1951 / 1963 / 1975 / 1987 / 1999 / 2011)

Un cambio de ritmo abrupto que, de actuar audazmente, podrá o no conducirlos al éxito. El ego puede jugarles en contra. Cuidado con escenas inoportunas. Ciclo óptimo para relacionarse en forma diferente con quienes estudian sus actitudes. Imposible mentir u omitir ciertas acciones comerciales.



SERPIENTE: (1917 / 1929 / 1941 / 1953 / 1965 / 1977 / 1989 / 2001 / 2013)

No se debe cargar con el pasado, sino redimirlo. Fluctuantes ante ciertas expectativas creadas. No depender de ellas es el paradigma. Valerse de lo real en lo afectivo. Especulación tanto del dinero como del tiempo. La organización primará ante todo. Decisiones y límites ante el avasallamiento ajeno.



CABALLO: (1918 / 1930 / 1942 / 1954 / 1966 / 1978 / 1990 / 2002 / 2014)

Desbocados, desenfrenados, nada podrá detenerlos. Ni hacerles cambiar de opinión. Sorpresa y curiosidad ante determinadas acciones con tal de mejorar sus condiciones de vida. Cautela por negocios equivocados. Cotizan en baja a nivel financiero. Controlar gustos y placeres para resguardar sus intereses. Prevención.



CABRA: (1919 / 1931 / 1943 / 1955 / 1967 / 1979 / 1991 / 2003 / 2015)

Necesidad de protección y contención. La pareja omite estos ítems. Sentimiento de soledad en compañía. Necesita apoyo para proseguir la relación amorosa. Peligro claro. Las negociaciones con personas lejanas, de parabienes. La perspectiva es buena y posible fuera del ejido de sus actividades.



MONO: (1920 / 1932 / 1944 / 1956 / 1968 / 1980 / 1992 / 2004 / 2016)

Divertidos y consecuentes con el amor. Le hacen un guiño a la realidad para ser felices. Humor para los temas sentimentales. La hiperactividad sin descanso en el trabajo. Tal vez no sea lo que esperan pero vale la pena intentar y seguir con el propósito que persiguen hasta el final.



GALLO: (1921 / 1933 / 1945 / 1957 / 1969 / 1981 / 1993 / 2005 / 2017)

Decisión trascendental en sus vidas. Opción a pensar. Volver o arriesgar será la incógnita a dilucidar. Amor de telenovela. Borrón y cuenta nueva; o un regresar impiadoso. En el aspecto económico-laboral; sin alternativas. Vivirán al filo, al límite, de cualquier circunstancia.



PERRO: (1922 / 1934 / 1946 / 1958 / 1970 / 1982 / 1994 / 2006 / 2018)

El azar juega en contra del amor. Las relaciones paralelas no satisfacen sus ansiedades. Es probable que piensen antes de actuar la próxima vez. Exaltación financiera por imprevistos. Algún olvido puede ocasionarles un disgusto. Ganancias que le obligan a compartir. Aceptación y prudencia.



CERDO: (1923 / 1935 / 1947 / 1959 / 1971 / 1983 / 1995 / 2007 / 2019)

En el amor, camino a la felicidad. El optimismo y la energía invaden su ser. Invitaciones a salidas y viajes. Motivaciones excelsas para proseguir su destino. Atracción. Seducción para los solos. Triunfos comerciales y sucesión de oportunidades en el campo laboral. Período de magnificencia.