Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DEL GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

En esta semana los gallos demostraran su condición de madrugadores por excelencia, ya que serán los primeros en aprovechar todas las oportunidades que se presenten y obtener jugosos resultados. Necesitan intimidad para poder concretar con mayor viabilidad sus sueños. Eviten sentirse +Gallos de Riña+ en situaciones que pueden provocar desenlaces no deseados, preferentemente en lo sentimental. Posición de calma y seguridad. En el orden laboral se suavizan tensiones. Tiempo de reflexión y recreación.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)



Desacuerdos con la pareja que empiezan a reubicarse solamente y simplemente con el dialogo. Aumenta la seducción, y los solos encuentran personas afines. Aparecen sorpresas por parte de personas que en algún momento perjudicaron su moral y su integridad. Las uniones estables pasan por momento de consolidación.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)



Cuidado con los encuentros ocasionales, no olvide que no todo lo que reluce es oro. Reflexionen antes de actuar. Evalúen sus sentimientos para no dañar a nadie en el camino. En el terreno del trabajo no será aconsejable ningún tipo de reclamos. Ni iniciar tramites asociados con finanzas, ni cerrar negocios. Resultados tardíos y no óptimos.





TIGRE: (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)



Probables desentendimientos afectivos. Desorientación en la pareja. La solución está en sus manos. Es hora de dialogar y si es necesario recurrir al consejo de profesionales. Avance en el trabajo. Las sociedades pasan una etapa armónica. Los proyectos comerciales precisan más optimismo y seguridad de su parte. Sucesión de viajes que aseguran buenos términos financieros.



GATO (O CONEJO): (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)



Los felinos tendrán que reubicar sus ideas e intereses de tal forma que ni la mínima desviación provoque una reacción en cadena. La comunicación con su pareja es un punto clave para evitar futuras crisis. Los sentimientos se mantienen incólumes. Torbellino de sentimientos, cuidado de caer en juegos del pasado que perjudiquen el futuro. Este será un periodo próspero y feliz. Avances que llegan para concretar sus ilimitadas ambiciones.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Pueden exteriorizar sentimientos y liberar su accionar. Entendimiento en la pareja y buena intimidad. Despliegue su importante capacidad de seducir, que los conduce a conquistas exitosas en el amor. Aprovechen para cerrar trámites pendientes o necesidades económicas. Con probabilidad de decepciones laborales. Los enfrentamientos podrían ser inminentes, pero con astucia, son viables. Periodo estrés, apréndalo a dominar.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)



Aquellos que estaban dilatando una decisión de sus vínculos, deben plantearse si realmente es beneficio sentimental continuar al lado de parejas inestables. Algunos inconvenientes en la comunicación con familiares. Podrían ser víctimas de la subestimación. Excelente período para estudiantes, y todo lo que ello signifique. Éxito en sus objetivos. Tiempo de evaluación interna.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Peligro por tensiones que podrían salpicarle de casualidad, ante esto, es recomendable no interferir u ofrecerse a situaciones que quizás no esté a su alcance solucionar. Nueva organización en planes económicos reaviva la posibilidad de inversiones. Propuestas que continúan latentes a la espera de una importante resolución.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



Buen influjo, dará rienda suelta a su sed de amar. Intensa y apasionada intimidad. Las parejas que conviven gozaran de una especial protección. Logro de calidez en el mismo. Los mayores éxitos para los nativos de este signo. Su inteligencia innata los llevará a la mejor opción, y desplegar toda su capacidad en la función que cumplen sin hacer reclamos ni criticar órdenes. Si logran atemperar su carácter el resultado será exitoso.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)



Etapa propicia para quienes están iniciando una nueva relación, exhiba y ofrezca lo mejor de usted mismo para poder obtener el cariño y el corazón del ser amado. En este ciclo habrá bastante entendimiento en las forma de encarar sueños para hacerlos realidad. Demuestren todo lo que tienen, den cátedra de su experiencia, pues sus superiores esperan ver lo que desean de su trabajo. Ayuda externa los beneficia materialmente.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)



Los caninos más relajados, pero aun así, sofocados de compromisos. Es bueno liberar la agenda de actividades que, probablemente, son innecesarias. Organice de manera adecuada sus prioridades. Sueños que venían postergándose, pueden hacerse realidad. Esta semana, traerá seriedad y firmeza en todo lo asociado a nivel sentimental.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Ilusionados por nuevas propuestas financieras. Su natural carisma jugara una buena carta a la hora de ser elegidos para responsabilidades muy bien remuneradas. Momentos inolvidables volverán a hacerse presente a través de la intervención de vínculos ya establecidos. En esta semana pueden llegar a su vida posibilidades de crecimiento. Nuevos contactos en reuniones sociales.