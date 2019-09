LA SEMANA ES DEL GALLO (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



Semana en que la autoestima llegara a niveles de superación pocas veces vividas por estos nativos. Necesitan intimidad para poder concretar con mayor viabilidad sus sueños. Comunicación con superiores. Un estado de seguridad y confiabilidad en sus decisiones, proporciona un llano camino para el logro de un éxito sólido.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

Momento de confusiones, y alteraciones continuas. Es necesario poner un orden a sus prioridades, como así también a sus emociones. Crecimiento afectivo en todo sentido. Aumenta la seducción, y los solos encuentran personas afines. Posibilidad de romances. Las uniones estables pasan por momento de consolidación.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

No todo será color de rosa. Las apariencias engañan. No olviden acuerdos con personas de su entorno, pues pueden coartar su trabajo y sacrificio de años. En el terreno del trabajo no será aconsejable ningún tipo de reclamos. Ni iniciar tramites asociados con finanzas, ni cerrar negocios hasta el momento.



TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Probables desentendimientos afectivos. Es necesario orientar un poco más los caminos de la pareja. La solución esta en sus manos. Es hora de dialogar y si es necesario recurrir al consejo de profesionales. Avance en el trabajo. Las sociedades pasan una etapa armónica. Los proyectos comerciales precisan más optimismo y seguridad de su parte. Sucesión de viajes que aseguran buenos términos financieros.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Momento de partir y resolver problemas impostergables.Deben cuidar cualquier tipo de perjuicio a causa de las incansables tensiones. Ante esto, es necesario tomar el toro por las astas y poner punto final a compromisos no concluidos. La comunicación con su pareja es un punto clave para evitar futuras crisis. Los sentimientos se mantienen incólumes. Prosperidad matrimonial. Este será un periodo próspero y feliz. Avances que llegan para concretar sus ilimitadas ambiciones.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Pueden exteriorizar sentimientos y liberar su accionar. Entendimiento en la pareja y buena intimidad. Despliegue su importante capacidad de seducir, que los conduce a conquistas exitosas en el amor. Aprovechen para cerrar trámites pendientes o necesidades económicas. Con probabilidad de decepciones laborales. Eviten enfrentamientos.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Aquellos que estaban dilatando una decisión de sus vínculos, deben plantearse si realmente es beneficio sentimental continuar al lado de parejas inestables. Podrían ser víctimas de la subestimación. Excelente período todo lo que signifique éxito en sus objetivos. Valórense.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

La franqueza es el principio para el verdadero conocimiento y entendimiento con la pareja. Surgirán posiblemente viajes para comprenderse mutuamente. Nueva organización en planes económicos reaviva la posibilidad de inversiones. Propuestas que continúan latentes a la espera de importante decisión.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Etapa plena y más que ideal para los enamoradizos. Intensa y apasionada intimidad. Las parejas que conviven gozaran de una especial protección. Logro de calidez en el mismo. Su inteligencia innata los llevará a la mejor opción, y desplegar toda su capacidad en la función que cumplen sin hacer reclamos ni criticar órdenes. Si logran atemperar su carácter el resultado será exitoso.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Si pensaban en este ciclo, dar rienda suelta a propuestas matrimoniales, o bien, concretar una unión legal con su pareja, es el momento acertado y esperado por estos nativos. En este ciclo habrá bastante entendimiento en las forma de encarar sueños para hacerlos realidad. No se dejen llevar por consejos que no piden.



PERRO: 1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Relaciones afectivas de parabienes, fundamentalmente para los solos que inician un romance primerizo. Sueños que venían postergándose, pueden hacerse realidad. Esta semana, traerá seriedad y firmeza en todo lo asociado a nivel sentimental. Seguridad en el terreno laboral o profesional. Más liviandad y menos aflicciones nuevamente para estos nativos.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Todo es un continuo devenir en estos días. Nada ni nadie se entrometerá si ustedes no lo permiten. Los vínculos ya afianzados lograran liberar sus deseos hacia momentos inolvidables. En esta semana pueden llegar a su vida posibilidades de crecimiento. Probables contactos en reuniones sociales.

>