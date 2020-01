Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DEL GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

La premisa es perdonar y olvidar rencores del pasado. Ansias de superación personal. Intimidad para poder concretar con mayor viabilidad sus sueños. Comunicación con superiores. Un estado de seguridad y confiabilidad en sus decisiones, proporciona un llano camino para el logro de un éxito sólido. En el orden laboral se suavizan tensiones.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

Será necesario poner un orden a sus prioridades, como así también a sus emociones. Crecimiento afectivo en todo sentido. Aumenta la seducción, y los solos encuentran personas afines. Posibilidad de romances. Las uniones estables pasan por momento de consolidación. Se abrirán muchas puertas en para el crecimiento laboral o profesional.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Dejar fluir. Varios nativos vivirán amores clandestinos. Reflexionen antes de actuar. Evalúen sus sentimientos para no dañar a nadie en el camino. En el terreno profesional no será aconsejable ningún tipo de reclamos. Ni iniciar tramites asociados con finanzas, y/o negocios.



TIGRE: (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Es necesario orientar un poco más los caminos sentimentales y familiares. Avance en el trabajo. Las sociedades pasan una etapa armónica. Los proyectos comerciales precisan más optimismo y seguridad de su parte. Sucesión de viajes que aseguran buenos términos financieros.



GATO (O CONEJO): (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Descanso es el punto clave de esta semana .Deben cuidar cualquier tipo de perjuicio a causa de las incansables presiones que se ejercen sobre estos nativos. Ante esto, es necesario tomar el toro por las astas y poner punto final a compromisos no concluidos. La comunicación con su pareja es un punto clave para evitar futuras crisis. Los sentimientos se mantienen incólumes. Prosperidad matrimonial.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Vida al aire libre para armonizarse. Pueden exteriorizar sentimientos y liberar su accionar. Entendimiento en la pareja y buena intimidad. Aprovechen para cerrar trámites pendientes o necesidades económicas. Con probabilidad de decepciones laborales. Eviten enfrentamientos.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Semana para planear el camino a seguir. Poner límites a sus colegas y colaboradores, como así a su entorno familiar en decisiones laborales. Excelente período para ordenar las finanzas, comenzar con proyectos de laborales estables y todo lo que ello signifique. Éxito en sus objetivos. Reconocimiento a labores realizadas.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

La comunicación y franqueza es el principio para el verdadero conocimiento y entendimiento con la pareja. Surgirán posiblemente viajes para comprenderse mutuamente. Nueva organización en planes económicos reaviva la posibilidad de inversiones. Propuestas que continúan latentes a la espera de importante decisión.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Gran éxito en los proyectos profesionales y eventos realizados dentro de su gran creatividad. Las parejas que conviven gozaran de una especial protección. Los mayores logros para los nativos de este signo. Su inteligencia innata los llevará a la mejor opción, y desplegar toda su capacidad en la función que cumplen sin hacer reclamos ni criticar órdenes.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

En este ciclo habrá bastante entendimiento en las forma de encarar sueños para hacerlos realidad. No se dejen llevar por impulsos. El trabajo les exige lo mejor de ustedes sin desilusionar a sus pares y superiores. Ayuda externa los beneficia materialmente. Armonía y comprensión dentro de su equipo laboral.



PERRO: 1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Esta semana, traerá seriedad y firmeza en todo lo asociado a nivel sentimental v profesional. Gran capacidad para emprender importantes proyectos a nivel comunicacional. Más liviandad y menos aflicciones nuevamente para estos nativos. Suerte canes.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Recién comienza el gran despertar. Grandes posibilidades para disfrutar del amor con plenitud. Los vínculos ya afianzados lograran liberar sus deseos hacia momentos inolvidables. En esta semana pueden llegar a su vida posibilidades de crecimiento. Nuevos contactos en reuniones sociales.