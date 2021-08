GALLO: (1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Semana en la cual estos nativos deberán manejarse con una prudencia extrema. Necesitarán mayor privacidad para pensar sus próximos pasos. Comunicación con superiores. Un estado de seguridad y confiabilidad en sus decisiones, proporciona un camino para el logro de un éxito sólido.



RATA: (1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)

Alteraciones continuas. Es necesario poner un orden a sus prioridades, como así también a sus emociones. Crecimiento afectivo en todo sentido Las uniones estables pasan por un buen momento. Se abrirán muchas puertas en el crecimiento laboral o profesional.



BUEY (O BÚFALO): (1949/1961/1973/1985/1997/2009/2021)

El silencio será una de las herramientas más usadas por estos nativos, en especial en esta semana. Es posible que tengan que pasar una dura prueba. En el terreno laboral no será aconsejable ningún tipo de reclamos. Cuidar la salud.



TIGRE: (1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Es necesario orientar un poco más los caminos u opciones a decidir durante este ciclo. La solución está en sus manos. Es hora de dialogar y si es necesario recurrir al consejo de profesionales. Avance en cobranzas y conclusión de trabajos pendientes. Las sociedades pasan una etapa armónica. Recuerden que el optimismo otorga también una mejor calidad de vida.



GATO (O CONEJO): (1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Deberán cuidar cualquier tipo de perjuicio a causa de las incansables tensiones que se ejercen sobre estos nativos. Ante esto, es necesario tomar el toro por las astas y poner punto final a compromisos no concluidos. La comunicación con su pareja es un punto clave para evitar futuras crisis. Este será un periodo próspero.



DRAGÓN: (1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Acuerdos en la pareja y buena intimidad. Despliegue su importante capacidad de seducir, que los conduce a conquistas exitosas en el amor. Aprovechen para cerrar trámites pendientes o necesidades económicas. Con probabilidad de decepciones laborales. Eviten enfrentamientos.



SERPIENTE: (1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Volver constantemente al pasado, carece de sentido. Excelente período para crear y/o buscar caminos optativos dentro de su ámbito laboral. Evitar un entorno tóxico para tener éxito en sus objetivos. Ampliar su óptica y valorar diferentes posiciones en su forma de relacionarse. Aprender a convivir.



CABALLO: (1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Será muy importante la comunicación y franqueza como real principio en el entendimiento con la pareja. Surgirán posiblemente viajes para comprenderse mutuamente. Nueva organización en planes económicos reaviva la posibilidad de inversiones en común.



CABRA (U OVEJA): (1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Intensa y apasionada intimidad. Las parejas que conviven gozaran de una especial protección. Los mayores éxitos para los nativos de este signo serán acompañados de la prudencia habitual que los caracteriza. Si logran equilibrar su carácter con la ecuanimidad de próximas decisiones, el resultado será exitoso.



MONO: (1956/1968/1980/1992/2004/2016)

En este ciclo habrá bastante entendimiento en las forma de encarar sueños para hacerlos realidad. No se dejen llevar por malos consejos. El trabajo les exige lo mejor de ustedes sin desilusionar a sus pares y superiores. Etapa más que ideal para concretar uniones estables.



PERRO: (1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Esta semana, traerá seriedad y firmeza en todo lo asociado a nivel sentimental. Seguridad en el terreno laboral o profesional. Más liviandad y menos aflicciones nuevamente para estos nativos. Caben grandes posibilidades de avance sobre proyectos que aspiran y pueden ser concretados.



CERDO: (1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Ausencias y viajes que prometen ser reconfortantes para estos nativos. Los vínculos ya afianzados lograrán liberar sus deseos hacia momentos inolvidables. En esta semana pueden llegar a su vida nuevos contactos en reuniones sociales que serán convenientes a sus necesidades futuras.