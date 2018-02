LA SEMANA ES DEL GATO (O CONEJO) (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)





Vientos de cambio para estos felinos. Amor que se concreta para los solos. Colaboración y apoyo de la familia que incentiva a estos nativos. Convocatoria de amistades a reuniones y a posibles viajes de placer. Podrán aprovechar su característica astucia y sabiduría para aplicarla al ritmo que se les exigirá durante este periodo. Capacidad de organización y administración económica. Buena comunicación entre quienes trabajan en equipo.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)



Cualquier situación conflictiva en el plano sentimental, se resolverá. Puede reinar la armonía ya que la pareja fortalece su ego. Intensos momentos de pasión. Posible mudanza. Se extiende el campo de acción en el terreno laboral. Contarán con el apoyo incondicional de quienes las acompañan, en el aspecto económico y social. Inserción de ideas positivas en su actividad.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)



Los reproches que no se hacen esperar. La autocrítica puede ser un paso constructivo para encarar nuevas relaciones. Roces con amistades. Intercambio de opiniones que no favorece el comercio. Desarrollo de una actividad independiente y lucrativa. El organismo puede reclamar su atención. A no abandonarse.



TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)



El amor podrá mostrarse en todo su esplendor. Es recomendable que en esta etapa no discutan, ni actúen en forma agresiva tanto con seres queridos como con amigos. Armonizar energías. El buen humor y la predisposición, serán ingredientes indispensables en el lugar de trabajo. Evitar opiniones o críticas.



DRAGON: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Desconfianza a probables sociedades. Planear acciones conjuntas para enfrentar la tormenta. Los desafíos pondrán a prueba a la pareja. Impedimentos financieros que obligan a realizar ajustes en su economía. Evalúen la posibilidad de incorporar un nuevo sistema de control de gastos. Proclives al stress.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)



Exteriorizan sus más profundos sentimientos. Los solos podrían encerrarse y cuestionar su forma de actuar; esto les llevará a una conclusión incorrecta. Con respecto al estudio, trabajo o profesión, estarán aptos para realizar su sueño. Discrepancias con colegas o compañeros.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Las dificultades en la convivencia pueden sobrevenir por luchas de poder. Es necesario que escuchen a su pareja. La vida familiar y la relación con hijos pasan por un momento clave. En las sociedades comerciales existe una luz de esperanza. Es necesario no mezclar las relaciones sentimentales con la administración económica y financiera personal, ya que esto puede ocasionar malentendidos o confusiones que derivarían a posibles conflictos. Mantener claro los objetivos.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



La vida en pareja transcurre sin altibajos pero también sin demasiada pasión. Buen ciclo para aquellos nativos que deseen vivir solos. Urge definir una estrategia. Inconvenientes familiares. Período positivo para encarar nuevas relaciones laborales. Viajes por trabajo que traen alegría e ímpetu para continuar desarrollando sus tareas.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)



No se dejen vencer por el miedo a plantear su punto de vista. Los solitarios deberán abstenerse de formalizar una relación. El tiempo juega un papel muy importante en este momento. Se activan relaciones comerciales. Posibilidad de ocupar puestos jerárquicos o ascensos. Conserven la armonía física y emocional.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



Usar la razón y la inteligencia en la relación de pareja. Conciliar puntos de conflicto. Controlarse para evitar absorber a sus seres queridos. No asfixiar al amor se convertirá en una solución. Crecimiento a nivel profesional o laboral. Tal vez deben pensar en un tiempo de descanso como un buen cable a tierra.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)



Una comunicación fluida resolverá algunas diferencias con la pareja. Esperan pacientemente una decisión. Romances y aventuras para los solitarios. Proyecto que se concreta en el ámbito de sus actividades. Resolver deudas pendientes. Mucha precaución si decidió volcarse a la suerte y al azar, pues es posible que no sea ni el momento ni la forma oportuna durante este ciclo.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Atracción en el matrimonio. El ser amado lo acompaña formidablemente. Sensibilidad y fuerza. Para quienes buscan una compañía, el cielo chino les favorece. Emociones equilibradas. Gran despliegue en la vida social. Invitación a eventos y compromisos de importancia económica. Nuevas fuentes y contactos comerciales. Se los ve iluminados y radiantes. Cuiden su estado anímico y nervioso.