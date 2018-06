Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DEL MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)



Gran calidez en su ambiente y ante quienes los rodean. Los mayores éxitos para los nativos de este signo, afloran a mediados de esta semana. Su inteligencia innata los llevará a la mejor opción, y desplegar toda su capacidad en la función que cumplen sin hacer reclamos ni criticar órdenes. Póngase un plan alternativo. No exija demasiado de sí mismo.

RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)



Aumenta la seducción, y los solos encuentran personas afines. Posibilidad de romances. Las uniones estables pasan por momentos de consolidación. Se abrirán muchas puertas en para el crecimiento laboral o profesional. Concreción de acuerdos postergados por diferentes causas, los cuales reflejaran sus éxitos.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)



Tendencia a la observación. Reflexionen antes de actuar. Evalúen sus sentimientos para no dañar a nadie en el camino. En el terreno del trabajo no será aconsejable ningún tipo de reclamos. Ni iniciar tramites asociados con finanzas, ni cerrar negocios. Resultados tardíos y no óptimos.



TIGRE: (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)



Hora de dialogar con su entorno. Puede ser necesario, recurrir al consejo de profesionales. Las sociedades pasan una etapa armónica. Los proyectos comerciales precisan más optimismo y seguridad de su parte. Sucesión de viajes que aseguran buenos términos financieros.



GATO (O CONEJO): (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)



Excelente relación familiar. Prosperidad y éxitos imprevistos antes de la culminación del presente año. Los buenos negocios también serán protagonistas de esta etapa. Para los solitarios, es momento de anclar sus sentimientos y animarse a expresar lo más fino del romanticismo felino al amor de sus sueños.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Pueden exteriorizar sentimientos y liberar su accionar. Entendimiento en la pareja y buena intimidad. Aprovechen este ciclo para cerrar trámites pendientes o necesidades económicas. Con probabilidad de decepciones laborales. Enfrentamientos que pueden ser evitados.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)



Ansiedad de superación. Recurra a las personas que brindaran su ayuda incondicional ante la incertidumbre. Objetivos que se cumplirán exitosamente, tomando medidas y diferentes estrategias. Magnífica oportunidad para recrearse y desahogarse de tensiones acumuladas.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Cautela al momento de separar sus planes románticos con su vida rutinaria, en especial a aquellos que recién inician una relación de pareja. Nueva organización en la economía. Reaparecen posibilidades de negocios. Controle su sistema nervioso y cardíaco en forma regular. Evite sobresaltos.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



Se sentirán muy cómodos en un nuevo espacio laboral. Liberan sueños y proyectos que guardaron en el rincón de sus recuerdos. Probabilidad de que en esta semana lleguen a su vida grandes oportunidades. Anímense a contactar a gente del exterior en reuniones sociales.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



Ideal para iniciar una convivencia. En este ciclo habrá bastante entendimiento en las forma de encarar sueños para hacerlos realidad. El trabajo les exige lo mejor de ustedes. Sorprenderán a sus pares y superiores. Ayuda externa los beneficia materialmente.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)



Se inicia un periodo de gran competencia profesional. A preparase a luchar por su espacio. Sueños que venían postergándose, pueden hacerse realidad. Se consolida la seguridad en la calidad de vida, transmitiendo a su vez confianza a quienes lo rodean.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Superación en proyectos sentimentales bajo la luz del conocimiento y el entendimiento mutuo. Necesitan intimidad para poder concretar con mayor viabilidad sus proyectos. Calma y seguridad. En el orden laboral se suavizan tensiones.