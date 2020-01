(1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)



Evitar en esta semana la obstinación. Cuando esto sucede, el can se aísla solo con el fin de hacer las cosas bien otra vez dentro de su mente. Los perros pueden beneficiarse de aprender a relajarse y ser más racionales. Posibles encuentros en los que lograrán las alegrías que siempre esperaron. El presente económico será prioritario. Se precisará una medida para todo. Muchos canes estarán pensando en la posibilidad de mudarse o viajar por temas laborales o profesionales.



Rata (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)



Permanecerá de pie a pesar de los obstáculos y las presiones generadas por su entorno. Los conflictos sentimentales podrían perturbar su sistema nervioso. Ante esta posibilidad conviene cierta distancia con todo lo que pueda ser negativo para su salud. Los proyectos a nivel pareja pueden postergarse. Un imprevisto golpe de suerte puede cambiar el destino económico y sentimental de los roedores. Su personalidad mantendrá un ánimo estable y prudente en todo aspecto.



Buey (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)



Tiempo de espera que concluye. La rutina y las obligaciones podrían coartar sus objetivos. Su tendencia a trabajar demasiado, hace que rara vez se permitan suficiente tiempo para relajarse. Los bueyes podrían beneficiarse de la incorporación de más actividad no relacionada con el trabajo en sus vidas. En sociedades o contratos legales y comerciales se recomienda cautela.





Tigre (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)



Su tendencia a esforzarse sobre su trabajo pueden hacerles sentir agotados. A pesar de que pronto se volcaran a un nuevo trabajo, esto puede causar problemas con su salud. Los tigres necesitaran desarrollar un enfoque más equilibrado de la vida para que puedan utilizar su energía de manera más eficiente. Días ricos en experiencias amorosas positivas. Ciclo para sacar conclusiones y abstenerse de tomar decisiones apresuradas.





Gato (o Conejo) (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)



No abusen de la amabilidad y paciencia de quienes le aman. Disfruten a pleno de estos días sin miedos ni dudas y sin provocar conflictos inexistentes. Será necesario que adviertan el importante rol que sus seres queridos juegan en su vida. Los contactos sociales pueden ser un medio, pero no un fin. Su imagen podría verse disminuida por actitudes indecorosas hacia el prójimo. Aquellos felinos que tienen hijos, deberán cuidar su forma de comunicarse con ellos para evitar las reacciones negativas de los mismos.



Dragón (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Es momento de hacerse cargo de sí mismos. Esta es la etapa para admitirlo. No a las provocaciones, no a la venganza en cualquier plano existencial. No faltará quienes pretendan generar algún tipo de disputas. Mantengan una posición definida en cuanto a objetivos vitales. Ordenar su vida y organizar de la mejor manera posible su trabajo.



Serpiente (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)



Necesitan un ambiente pacífico para prosperar tanto espiritual como materialmente. Si no lo encuentran podrían estresarse fácilmente. Tiempo de esparcimiento y soledad será muy bueno para estos nativos. El cielo chino brindara en esta semana su apoyo en el plano afectivo. La insatisfacción queda atrás para conservar sus ilusiones. En el plano laboral deberán mantenerse comunicativos con personas que los rodean. El dialogo será un buen punto de partida para proyecciones futuras.



Caballo (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Les cuesta entender lo que acontece. Unos tantos malhumorados y dispersos en su vida sentimental o familiar. Importante carga de dudas respecto al futuro. Eviten la incontinencia verbal durante la comunicación con sus colegas. Algún tipo de imprecisión en sus gastos puede incomodarles. Seguir sus ideales con fe y confianza en sí mismos.



Cabra (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



Es posible que algunos nativos estén viviendo un tiempo de inestabilidad amorosa o se replanteen la compatibilidad o no con su pareja actual. Entonces lo oportuno es la tregua. Las situaciones laborales o profesionales dependerán de su voluntad o animosidad para encarar los cambios. Compromisos que postergan viajes al exterior.



Mono 1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

La impaciencia no suele ser buena consejera. El optimismo será fundamental para poder atravesar inconvenientes económicos. Será mejor conservar el trabajo estable antes que dejarse llevar por propuestas imprecisas. Coraje ante futuros impedimentos. Evitar personas tóxicas en su entorno. Vida saludable.



Gallo (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



Semana para redimirse de errores y cancelar deudas pendientes. Saldar errores será la única solución a esto. Si tienen que firmar contratos de trabajo o iniciar un nuevo negocio los días venideros se presentan muy positivos para ello. Sus ideas serán apreciadas por la que se desempeña a su alrededor.



Cerdo (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Etapa óptima para compromisos. El romanticismo y la pasión gravitan en su vida. Enamoramiento. No duden en solicitar la ayuda o el consejo de quienes tienen más conocimiento en materia comercial. Todas las propuestas estarán a su alcance. Nutrirse interior y exteriormente será el desafío futuro.