LA SEMANA ES DEL GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



Excelente semana para olvidar rencores del pasado. Posición de calma y seguridad. En el orden laboral se suavizan tensiones. Es el momento oportuno para arriesgarse a más en el amor, tratar de lograr una superación y extralimitar sus propias fronteras. Actúa la lógica ante la resolución de una situación impostergable.





RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)



Fortalecimiento de la imagen personal. Crecimiento afectivo en todo sentido. Aumenta la seducción, y los solos encuentran personas afines. Posibilidad de romances. Las uniones estables pasan por momento de consolidación. Se abrirán muchas puertas y existirán nuevas estrategias para el crecimiento laboral o profesional. Acuerdos sorpresivos favorables para aumentar su capital.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)



Tendencia al silencio. No pueden expresar lo que sienten. Reflexionen antes de actuar. Evalúen sus sentimientos para no dañar a nadie en el camino. En el terreno del trabajo no será aconsejable ningún tipo de reclamos. Ni iniciar tramites asociados con finanzas, ni cerrar negocios. A la espera de resultados de toda índole.



TIGRE: (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)



Durante esta semana la solución está en sus manos. Es hora de dialogar y si es necesario recurrir al consejo de profesionales. Avance en el trabajo. Las sociedades pasan una etapa armónica. Los proyectos comerciales precisan más optimismo y seguridad de su parte. Garantía en contratos con buenos términos financieros.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)



Cambios permanentes de humor debido al estrés que se hace cada vez más marcado y deberán recurrir en forma inminente a una cura o relax, que les permita continuar con su habitual rutina. Los sentimientos se mantienen incólumes. Prosperidad matrimonial. Negocios redondos si se realizan a tiempo.



DRAGON: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Pueden exteriorizar sentimientos y liberar su accionar. Entendimiento en la pareja y buena intimidad. Despliegue su importante capacidad de seducir, que los conduce a conquistas exitosas en el amor. Aprovechen para cerrar trámites pendientes o necesidades económicas. Con probabilidad de decepciones laborales.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)



No dilatar decisiones. Nuevos contratos laborales y /o profesionales se aproximan. Podrían ser víctimas de la subestimación. Éxito en sus objetivos. Recomendable no apresurarse en lo que a términos financieros se refiere. Valoran su capacidad profesional y laboral con creces. Cuiden su salud ante todo.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Es inminente cancelar deudas con el pasado. Suma precaución si se presta al azar, pues una mala movida, podría ser la clave para perder todo lo logrado hasta ahora. Nueva organización en planes económicos reaviva la posibilidad de inversiones. Propuestas que continúan latentes a la espera de importante decisión. Ideal para ventas o mudanzas.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



Apasionada intimidad. Las parejas que conviven gozaran de una especial protección. Logro de calidez en el mismo. Los mayores éxitos para los nativos de este signo. Su inteligencia innata los llevará a la mejor opción, y desplegar toda su capacidad en la función que cumplen sin hacer reclamos ni criticar órdenes. Si logran atemperar su carácter el resultado será exitoso.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)



En este ciclo habrá bastante entendimiento en las forma de encarar sueños para hacerlos realidad. El trabajo les exige lo mejor de uds. Y no desilusionarán a sus pares y superiores. Ayuda externa los beneficia materialmente. Su salud debe ser controlada profesionalmente debido a su hiperactividad y ansiedad.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)



Bonanza en las relaciones afectivas y comerciales. Sueños que venían postergándose, pueden hacerse realidad. Esta semana, traerá seriedad y firmeza en todo lo asociado a nivel sentimental. Seguridad en el terreno laboral o profesional. Más liviandad y menos aflicciones nuevamente para estos nativos. Viajes a último momento.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Posibilidades para disfrutar del amor con plenitud. Nada ni nadie se entrometerá cortándole el despegue. Los vínculos ya afianzados lograran liberar sus deseos hacia momentos inolvidables. En esta semana pueden llegar a su vida posibilidades de crecimiento. Nuevos contactos en reuniones sociales. Salidas postergadas.