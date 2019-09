Por Sonia Fanton



LA SEMANA ES DEL MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Esta semana se presenta con un gran optimismo a nivel personal, con posibilidades de vivir una etapa sin presiones ni exigencias económicas. Llegan noticias gratas de su entorno y nuevas ilusiones en el amor. Problemas que se solucionan. Gran dominio de las situaciones. Concreciones a nivel laboral o profesional.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

Cambio de lugar y nuevas iniciativas o proyectos compartidos con la pareja. Ciclo de renacimiento sentimental. Oportunidades de expansión en las tareas, ideal para establecer contactos que les ayuden a nivel laboral. Transformación positiva. Fidelidad en las amistades. Recapitulación. Momento de descarte.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Oportunidad para tomar una decisión de la cual depende el futuro afectivo de estos nativos. Buen momento para llevar adelante planes retrasados. El progreso depende de un acertado manejo de las finanzas. Todo un desafío para los bueyes. Cuidar las expresiones y los arranques ante compañeros de trabajo.



TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Colaboren con la familia para que esta se mantenga unida. Algo no indicado y sorpresivo puede echar por la borda todo lo conseguido en este aspecto hasta hoy. No olviden que cada uno recibe lo que merece. Compromisos. En el ámbito material se presenta la ley de causa y efecto. Deseos pero también temores. Cuiden su salud.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Importante logro en el amor como así también en el ámbito profesional. Cuídense de las intromisiones en su vida privada. Posible alejamiento. Deberán resignar algo de su independencia y comprometerse seriamente con su pareja. Habilidad, perseverancia y fuerza de voluntad.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Piensan planificar un matrimonio o una convivencia. Posibilidades de mudanza. Etapa constructiva a nivel material. Grandes posibilidades de iniciar una nueva empresa con réditos que superarían sus cálculos. Intuición e inspiración. Osadía que conduce al éxito. Prosperidad.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Creatividad y poder de inspiración tanto en el amor como en el trabajo. Nuevas perspectivas en el ámbito laboral. Buen momento para reiniciar un dialogo sentimental. Mejoras y ascensos. Surgen nuevos viajes fuera de la provincia por motivos profesionales. Adquisiciones.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Tendencia a involucrarse afectivamente con personas de diferentes ámbitos. Superar obstáculos tendrá su costo. Posibilidad de ampliar su vida social. Etapa fértil para cosechar frutos de trabajos anteriores. Imaginar menos y actuar más. Traten de no prometer demasiado y salirse de sus carriles normales.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Tomaran las riendas en el plano afectivo, que estaba pendiente. Fuertes indicios de un aumento gradual en los recursos materiales. Todo caerá por su propio peso. Cambio inesperado de suerte, necesarios y renovadores en todo tipo de relaciones. Hagan cumplir las promesas hechas hacia usted.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Etapa productiva para embellecer el hogar y la pareja. Algún rédito extra traerá alivio y nuevas iniciativas. Las ilusiones son buenas pero mejor es llevarlas al plano de la realidad. Comprensión. Momento de aumentar la energía y probar su gran capacidad en el trabajo. Éxitos.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Buena energía amorosa para afrontar perturbaciones familiares y de pareja. Periodo de transición que indica que podrá existir un cambio de planes inminente. Inventiva en el campo de sus actividades. Pausa en la propia vida y en viajes que quedaron pendientes hace un tiempo atrás.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Vida social agitada. Contacto con mucha gente. Apasionados y posesivos exigirán a su pareja el mismo grado de compromiso. Triunfo. Éxito y control sobre sus finanzas. Asuntos familiares que se resuelven con madurez. Prosperidad en los negocios y en las sociedades comerciales.