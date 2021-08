PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Etapa para guardar energías para el porvenir próximo. Muy activo en lo laboral llegaran a establecer importantes acuerdos financieros. Obtendrá de manera sorpresiva e inesperadamente, un resultado que desde tiempo esperaba y que ya daba por perdido. Precaución ante tensiones y situaciones de conflicto.



RATA: (1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)

Los roedores experimentaron momentos de inseguridad, persecución, y se mostrarán constantemente a la defensiva, a consecuencia de angustias y momentos de difícil digestión. Sin embargo, aparecerán propuestas benéficas que ayudarán a dar un gran salto. Viajar en estos días resultará positivo.



BUEY (O BÚFALO): (1949/1961/1973/1985/1997/2009/2021)

Periodo activo en lo que a vínculos y afectos se refiere, disfrutarán plenamente en compañía de su pareja, teniendo incluso oportunidad de conciliar puntos de vista diametralmente opuestos. Se expresarán en la intimidad con una intrepidez desconocida. La salud puede deparar sorpresas. El estado de ánimo podría jugar en contra de los negocios o el trabajo.



TIGRE: (1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Experimentan sensación de bienestar en el alma. El amor ya no precisa pasar pruebas. Momento ideal para la llamada a un nuevo integrante. Podrían obtener créditos solicitados con el fin de mejorar las condiciones de vida. Sociedades comerciales que rinden buenos frutos.





GATO (O CONEJO): (1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Traten de restablecer su aspecto emocional y evitar sentirse perseguidos. Surgen nuevas interesantes propuestas laborales, tal vez provenientes de amigos o grupos que frecuenten. Sin embargo, si bien no deberán ser descartadas, resultará conveniente no tomar ninguna determinación esta semana sin escuchar otras opiniones.



DRAGÓN: (1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Una mala disposición puede hacer que los pensamientos se presenten algo confusos a nivel sentimental. Probables desacuerdos con el ser amado. El mejor modo de sobrellevar los roces será con paciencia y diálogo, ya que las diferencias no se deben a cuestiones serias ni profundas. Exámenes con resultados satisfactorios a nivel estudiantil o académico



SERPIENTE: (1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Época para observar su conducta frente al ser amado, para ello necesitarán más de una vez aislarse, pese a que los demás no los comprendan, en especial la pareja. Cuando estén por reaccionar agresivamente reflexionen y no permitan que el mal humor guíe sus palabras ni sus actos. No estarán en el momento ideal para integrar sociedades o emprender nuevos negocios.



CABALLO: (1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Distancias en la pareja debido a diferencias de opiniones y estrategias personales. Los solos pueden conocer en alguna reunión a alguien que los enamore. No repriman los sentimientos que enciendan su corazón. Los amigos ayudan a despejar dudas respecto al ámbito laboral. Un control médico periódico, nunca estará demás.



CABRA (U OVEJA): (1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Los nativos que ansiosamente estén esperando la llegada del amor vivirán un tiempo de pasión y tiernos romances con una persona conocida. Momentos felices para compartir con seres queridos. Manifiestan sentimientos con la mayor sinceridad posible. Compensar la tendencia a gastar innecesariamente. Motivaciones para trabajar en armonía y en equipo.



MONO: (1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Aumenta la necesidad de amar y de salir del encierro, ciclo de altibajos anímicos, nuevos caminos para encontrar un afecto. Pondrán su capacidad intelectual al servicio del futuro laboral. Nuevas metas para ganar dinero. Abstenerse de correr riesgos. Postergue la solicitud de préstamos. Tiempo de vulnerabilidad comercial.



GALLO: (1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Crecerá la ternura y la seducción en el contacto íntimo. Las parejas ya establecidas contarán con la posibilidad de limar cualquier aspereza que las angustiaba. Los nativos que están solos recibirán el llamado de cupido, el destino podría poner ante sus ojos al ser de sus sueños. Ideal para realizar inversiones rentables. Orientación en el manejo de dinero.



CERDO: (1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Pongan punto final a deudas y recompensas ligadas al pasado. Las reconciliaciones amorosas y los acuerdos en la pareja serán posibles en esta semana. Ideal para resolver cuestiones laborales y evitar dificultades, deleguen en familiares y amigos obligaciones pendientes.