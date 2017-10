LA SEMANA ES DEL TIGRE: (1902/1914/ 1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)



Renovar su energía. En el plano laboral, deberá tener especial cuidado con los espacios esta semana, estará en boca de todos porque sus superiores le tienen en estima y le valoran. Eso despierta celos. En el terreno económico tienes muchas probabilidades de que la suerte golpee a tu favor, pero tiene que estar atento a todas las señales.





RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)



Ante la posibilidad de mayor comunicación, los roedores optaran por el silencio. Hipersensibilidad emocional. Tal vez esta sea una semana para fortalecerse y afianzarse en todos los planos, pero no para opinar en temas de familia. Necesidad de autoprotección.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)



Más serios de lo normal. En el terreno de las emociones deberá aprender a dejarse llevar. Autocontrol constante. En el ámbito laboral tendrá buenas noticias, están esperando que se cierre un proyecto y le den más responsabilidad, este será su momento. Enhorabuena.

GATO (O CONEJO): (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)



Se avecina un tiempo de paz y abundancia para los felinos. Motivados por la calma del hogar experimentan sensación de bienestar en el alma. El amor ya no precisa pasar pruebas. Sociedades comerciales que rinden buenos frutos. Posibilidad de mudanzas.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Probables acuerdos con el ser amado. El mejor modo de sobrellevar los roces será con paciencia y dialogo, ya que las diferencias no se deben a cuestiones serias ni profundas. Voluntad y lucidez para obtener resultados satisfactorios en todos los aspectos durante esta semana.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)



Controlar el carácter será indispensable para evitar frustraciones y decepciones en el terreno emocional. Cambio de actitud. En esta semana recibirá buenas noticias en el terreno laboral, aun cuando la sensación de incertidumbre será muy alta en los próximos días. Reducción de gastos.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Salir de la rutina es la clave en el amor. Los solos pueden conocer en alguna reunión a alguien que los enamore. No repriman los sentimientos que enciendan su corazón. Rodeados de amigos que ayudan a despejar dudas respecto al ámbito laboral. La economía precisara de mayor control.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



Siguen en la misma encrucijada sentimental entre dos personas desde hace un tiempo. Transición en el plano laboral. Después de haber pasado una temporada con muchos gastos por imprevistos y averías de todo tipo, por fin empezará a levantar un poco cabeza.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)



Necesidad de ser comprendidos y de salir a expresar sus sentimientos. Ciclo de altibajos anímicos. Eviten exponer su capacidad intelectual al servicio de una utopía. Nuevas metas para ganar dinero. No correr riesgos. Vulnerabilidad comercial. Corregir planes a futuro.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



Las parejas ya establecidas contaran con la posibilidad de limar cualquier aspereza que las angustiaba. Abstenerse de realizar inversiones. Orientación en el manejo de dinero y asesoramiento contable. Resuelvan legalidades.





PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)



Muy familieros. En esta semana se sentirán muy responsables pero inseguros. Las emociones estarán a flor de piel, la sensualidad será implacable. Laboralmente tiene muchas probabilidades de cambiar de empleo y una de ellas es en el extranjero, ambas opciones son muy buenas.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Dejar a un lado la desconfianza. Si no tiene trabajo no se descuide, esta semana tendrá varias entrevistas. Un familiar pasará por apuros económicos y deberá de hacer un sacrificio para ayudarle. Recompensas y éxitos. Actuar con máxima cutela , no dejarse llevar por cambios abruptos.