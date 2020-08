GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Esta es la semana que comprenderán algunas situaciones conflictivas en la rutina, donde observara con nitidez los orígenes de las mismas, debiendo aplicar sutilmente las medidas y estrategias convenientes. Lograran importantes acuerdos para sobrellevar mutuamente las obligaciones y exigencias familiares. Distendidos, cómodos y confortables en su hogar. Sueños que se ponen en marcha con gran éxito. Trate de orientar energías a caminos que necesitaran de su sabiduría, y así definir el logro de exitosos resultados.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)

Posibles nubarrones en el horizonte de estos nativos, sin embargo, no cabe dudas que se disipan ante una reacción a tiempo de cualquier medida preventiva tomada en forma adecuada.. Transitan un momento de pleno furor y con grandes oportunidades. Omiten todo dialogo que pueda ser negativo. Económicamente estables con posibilidades de progreso. Es aconsejable armarse de paciencia para que éxito vuelva a golpear una vez más, las puertas de su vida.



BUEY O BÚFALO: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

Arrepentidos y con un encuentro a la reflexión y al análisis de las circunstancias pasadas. Sienten la indiferencia. En este sentido es aconsejable se preocupen y ocupen de sí mismos. Desprolijidad en gastos superfluos. Necesitaran posiblemente algún asesoramiento a nivel administrativo. Propuestas inconclusas. La salud, posiblemente, en la cuerda floja.



TIGRE: (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Sorpresivas novedades se hacen presentes en el camino de estos nativos. Comunicación con familiares lejanos y cercanos. Es tiempo de perdón. Ocupaciones y compromisos financieros podrían postergarse. Acciones positivas. Precauciones con su estado físico. Los excesos se pueden tornar preocupantes si no existe concientización.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Semana en donde deberán actuar con bastante cautela y a paso lento, pero seguro Definiciones en el plano amoroso. Circunstancias que los instan de improviso a un cambio favorable en sus vidas. La economía algo más estable pero siempre dependiendo del esfuerzo y la concentración. Precaución con las auto exigencias, la sed por descansar se convertirá en prioritario, por sobre cualquier necesidad que esté afectando su aspecto material y económico.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Este tiempo reclama mesura y cautela en las acciones. Conversar y mantenerse en calma en reuniones comerciales. Iniciativas en las empresas. Emprendimientos que convergen con el exterior. Contratos sociales que conllevaran nuevas responsabilidades, pero a su vez, vislumbrando tiempos de triunfos y abundancia.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Vivir el amor en absoluta intimidad y discreción. No compartir su vida privada con otros, será la forma de resguardar su pareja y evitar habladurías que contaminen la relación. Sólo de a dos prosperara el vínculo afectivo. Lograran metas postergadas. Serán avalados por terceros. Excelente oportunidad para alcanzar el poder adquisitivo al que aspiran.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Apasionado como este nativo, ninguna situación será vivida a medias. La labor creativa, se manifestara con éxito. No pueden ni deben derrochar. En esta semana se concretan proyectos que fueron postergados. El nerviosismo y la perdida de seguridad traerían consecuencias serias, las cuales deberá absorber con su natural perspicacia.



CABRA U OVEJA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Magnífica iniciativa para llevar adelante consolidación de vínculos que venían postergando la convivencia o que deseaban legalizar su unión. Plenitud y deseo con s para las parejas. La capacidad de conquista constante será primará para los solos. Días positivos para los negocios inmobiliarios. Oportunidades inesperadas que les brindarán solidez y seguridad. Buen estado anímico.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Sentimentalismo a toda máquina. Acuerdos en sociedades con amistades y parientes. Trámites y negocios pendientes. Un llamado a la paz, aprendiendo a esperar y controlando su temperamento. Posible demora y trances imprevisibles en algunos objetivos. En este ciclo les corresponderá dejar fluir sus metas. Mejoría en su sentido del humor.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Animosos y con total estado de armonía en cualquier proyecto o programa a emprender. Dejar de lado rencores pasados, y no postergar lo primordial. Renacer del amor. Coincidencias que provocan dudas afectivas para los solos. Estarán en condiciones de generar ideas interesantes que cambiarán el rumbo de su labor. Materialmente: comprometidos. Sobredosis de fuertes emociones.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Posible formalidad de parejas e inspiraciones románticas. Los solos se sentirán confundidos y hasta conmocionados por la presencia de alguien que incidirá en su destino. Excelente etapa para inversiones y remanentes. Las posibilidades de triunfo serán óptimas. Para aquellos que trabajen en sociedad con otros podrán obtener rentabilidades. Placeres irresistibles y que no podrán pasar por alto.