LA SEMANA ES DEL GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Semana para trazar un camino a seguir. Con la organización y orden al que están acostumbrados para evitar imprevistos. Algunos sueños quedaron distantes de la realidad, pero en estos días venideros deben proyectarse nuevamente para resurgir sin esperar grandes logros ; pero al menos considerar la posibilidad de los mismos.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)

Incertidumbre, confusiones, y alteraciones continuas. Es necesario poner un orden a sus prioridades, como así también a sus emociones y a pesar de ello puede decirse que encontrarán un crecimiento afectivo en todo sentido. Será necesario estar muy atentos con su salud.



BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)

De ustedes dependerá el futuro tanto de su entorno como el de su mundo laboral. Es posible que muchos dependan de sus acciones y elecciones que deban tomar. Cuidado al elegir colaboradores o personas que deban reemplazarlos. Esta vez deberían tener mucho cuidado para no decepcionarse.



TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Durante este ciclo deberán moderar su carácter para evitar choques con el medio en el cual desarrollan su profesión o trabajo. Traten de no sobredimensionar pequeños inconvenientes, ni tampoco evitar enfrentar la realidad. Buen pronóstico para su economía y todo lo que signifique creatividad en una nueva apertura laboral.



GATO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Semana en la que deben evitar roces de cualquier índole. Tiempo en que las obsesiones o paranoias les ayudarán emocionalmente. No especulen con el tiempo para tomar decisiones importantes. Los familiares requieren de su colaboración y sensatez ante tiempos críticos. No es momento de cegarse en una posición irresponsable e incorrecta.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Para estos nativos, es un tiempo de descanso y lo que más les conviene. Momento de muchas ideas y pensar nuevas herramientas para establecer parámetros en sus finanzas. Aun cuando siempre tienden a exponerse, esta vez sean cautos y sutiles. Buena proyección en su ambiente, con probabilidades de avanzar.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Adquieren fuerza y ánimo aún en la adversidad. En estas circunstancias sería inapropiado manipular tanto como especular. Es tiempo de reconocer el trabajo suyo, pero también el de quienes les colaboran. Si toman una iniciativa humanitaria, se sentirán ampliamente reconocidos para impulsar cualquier proyecto o empresa.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Semana que alberga sueños y responsabilidades muy importantes. Controlen sus impulsos y no evadan decisiones de suma importancia para el futuro. Con su espíritu insaciable y caprichoso, logran resolver situaciones del pasado y algunas del presente. Imprescindible calmar ciertas tensiones familiares.



CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Las parejas que conviven gozarán de una especial protección. Logro de calidez en el mismo. Los mayores éxitos para los nativos de este signo. Su inteligencia creativa y capacidad deductiva les hará incurrir en genialidades adaptadas a este momento. Empresas que se plasman en la realidad.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Llego el momento de definir situaciones sentimentales. Tiempo ideal para vivir en pareja o proponer matrimonio. Tomar este tipo de decisiones hará que se estabilicen no solo sus afectos sino también su economía y la productividad en el trabajo. Semana para concluir labores hogareñas, remodelaciones o mudanzas.



PERRO: 1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018

"No abran el paraguas antes de tiempo'... "No se almuercen la cena'... etc. Así se debería definir con estos refranes de antaño, la semana que se presenta para los canes. Si bien las proyecciones son óptimas, sean prudentes en el avance de sus proyectos personales. La familia es una base muy importante a tener en cuenta también a nivel profesional. Conserven su autoestima sin abandonar gestos de humildad hacia el prójimo.

CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

La bondad y generosidad no está en tela de juicio; pero es posible que se les reclame resultados más contundentes en su trabajo. Si bien son incansables y buenos estrategas, traten de pedir más compensación y diálogo a su entorno. Deben imponer sus sanas intenciones y su capacidad de lógica en situaciones afines a la realidad actual.