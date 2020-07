LA SEMANA ES DEL MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)



Estado de excitabilidad en esta semana. Intensa y apasionada intimidad. Las parejas que conviven gozarán de una especial protección. Logran una notable calidez en su ambiente y ante quienes los rodean. Los mayores éxitos para los nativos de este signo, afloran a mediados de esta semana. Su inteligencia innata los llevará a la mejor opción, y desplegar toda su capacidad en la función que cumplen sin hacer reclamos ni criticar órdenes. Por otro lado los simios, podrán disfrutar de los frutos de una larga y paciente espera, pero aún así, no deben actuar confiados, sean previsibles, pues los planes se desvían fácilmente.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)



Etapa en el que podrá demostrar a pleno su atractivo personal, intelectual y estético. El sacrificio mediante el cual se propuso mejorar y embellecer su imagen, llegará a su fin, ya que vislumbrara y sorprenderá a su entorno los cambios logrados en su personalidad, en especial en su aspecto físico. Crecimiento afectivo en todo sentido. Aumenta la seducción, y los solos encuentran personas afines. Posibilidad de romances. Las uniones estables pasan por momentos de consolidación.



BUEY O BÚFALO: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)



Marcada tendencia al silencio. No pueden expresar lo que sienten. Varios nativos vivirán amores clandestinos. Reflexionen antes de actuar. Evalúen sus sentimientos para no dañar a nadie en el camino. No olviden la ley del boomerang. En el terreno del trabajo no será aconsejable ningún tipo de reclamos. Ni iniciar tramites asociados con finanzas, ni cerrar negocios. Resultados tardíos y no óptimos.



TIGRE: (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)



Probables desentendimientos afectivos. Desorientación en la pareja. La solución esta en sus manos. Es hora de dialogar y si es necesario recurrir al consejo de profesionales. Avance en el trabajo. Las sociedades pasan una etapa armónica. Los proyectos comerciales precisan más optimismo y seguridad de su parte. Sucesión de viajes que aseguran buenos términos financieros.



GATO O CONEJO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)



Merecido descanso, luego de una semana de tensiones y exigencias laborales al máximo. La comunicación con su pareja es un punto clave para evitar futuras crisis, no deje que su natural codicia por las finanzas, cause repercusiones en lo sentimental. Excelente relación familiar. Prosperidad y éxitos imprevistos antes de la culminación del presente año.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Pueden exteriorizar sentimientos y liberar su accionar. Entendimiento en la pareja y buena intimidad. Despliegue su importante capacidad de seducir, que los conduce a conquistas exitosas en el amor. Aprovechen para cerrar trámites pendientes o necesidades económicas. Con probabilidad de decepciones laborales. Enfrentamientos que pueden ser evitados.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)



Difícil pero no preocupante etapa familiar que deberá superar en los próximos días, pues contará con el apoyo de sus semejantes para lograr superar una complicada situación a presentarse. Recurra a las personas que brindaran su ayuda incondicional ante la incertidumbre. Es necesario el alejamiento de personas que puedan sugerirle malas vibras o energías. Aparecen oportunidades para recrearse y desahogarse de tensiones acumuladas.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Confusión sentimental de importancia, cautela al momento de separar sus planes románticos con su vida rutinaria, en especial a aquellos que recién inician una relación de pareja. Surgirán posiblemente viajes para comprenderse mutuamente. Propuestas que continúan latentes a la espera de importante decisión. Reaparecen posibilidades de nuevos negocios. Controle su sistema nervioso y cardíaco en forma regular. Evite sobresaltos.



CABRA U OVEJA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



Tendrá a su favor un abanico de posibilidades para disfrutar del amor con plenitud. Nada ni nadie se entromete cortándole el despegue. Los vínculos ya afianzados lograran liberar sus deseos hacia momentos inolvidables. En esta semana pueden llegar a su vida posibilidades de crecimiento. Nuevos contactos en reuniones sociales.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



Ideal para la concreción legal de uniones, o simplemente, para iniciar una convivencia. Habrá bastante entendimiento en las forma de encarar sueños para hacerlos realidad. No se dejen llevar por consejos que no piden. El trabajo les exige lo mejor de ustedes. Sorprenderán a sus pares y superiores. Ayuda externa los beneficia materialmente.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)



Todo puede hacerse realidad. Se consolida la seguridad en la calidad de vida, transmitiendo a su vez confianza a quienes lo rodean. Seguridad en el terreno laboral o profesional. Más liviandad y menos aflicciones nuevamente para estos nativos.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Ansiedad y superación en proyectos sentimentales bajo la luz del conocimiento y la compenetración mutua. Necesitan intimidad para poder concretar con mayor viabilidad sus sueños. Comunicación con superiores. Posición de calma y seguridad. En el orden laboral se suavizan tensiones. Lógica ante la resolución de una situación impostergable.