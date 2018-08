Que no, que sí. Que no, que sí... muchas veces se ha fantaseado con la posibilidad de que los "Friends" más exitosos de la televisión norteamericana volvieran a reunirse en un estudio de grabación, para revivir aquellos momentos de gloria. Con una "reboot", como se dice en la jerga. Fantasía alentada por el deseo de los miles de fans alrededor del mundo, que siguen clamando por el reencuentro... pero también por parte de sus propios protagonistas, rendidos a la nostalgia. Es el caso de Jennifer Aniston, quien dijo recientemente que está dispuesta a interpretar a Rachel Green otra vez, a 14 años del episodio que apagó la luz.



En entrevista con InStyle, la actriz de 49 años reveló que "Antes de que terminara la serie, la gente nos preguntaba si volveríamos. Courteney (Cox), Lisa (Kudrow) y yo hablamos sobre ello. Yo fantaseo sobre ello. Fue realmente el mejor trabajo que he tenido. No sé cómo se vería hoy en día, pero nunca se sabe. Muchas series están volviendo con éxito".



El tema es que aunque las chicas quieren, hay una parte del elenco que no quiere saber más nada del tema, como Matt LeBlanc (Joey Tribbiani).



"Sé que Matt LeBlanc no quiere que le preguntemos sobre este asunto nunca más. Pero tal vez podríamos convencerlo. O simplemente le damos algo de tiempo y mientras Lisa, Courteney y yo podríamos hacer un remake de 'Las chicas de oro' y pasar nuestros últimos años juntos entre muebles de mimbre", bromeó la ex de Brad Pitt, sin perder las esperanzas de volver a escuchar "I'll Be there for you", el tema icónico de la tira.



Ya considerada una serie "de culto", Friends vio la luz el 22 de septiembre de 1994 por la NBC y dejó de emitirse el 6 de mayo de 2004. Escrita por David Crane y Marta Kauffman, trata sobre un grupo de amigos -Rachel Green, Mónica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing y Ross Geller- que viven en Nueva York y comparten la vida, con sus dramas y sus alegrías.