El 2020 dejó una contracción del 4,2% respecto de 2019, y según datos del reporte anual de Maquinaria Agrícola y Vial que elabora la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En total en 2020 se patentaron 8.843 unidades de estos fierros donde la incidencia de la pandemia generó serias complicaciones para el sector, dado que en el mes de abril prácticamente la compra de maquinaria agrícola fue nula. Las unidades "Made in Argentina" aumentaron significativamente su participación en las ventas, y mientras que en 2019 la relación fue 45% Nacional / 55% Importadas, en 2020 fue 56% Nac / 44% Imp. El rubro tractores es el que acapara la mayor cantidad de ventas del sector de las maquinarias agrícolas, se quedó con el 56% de las compras de este tipo de vehículos rurales. John Deere fue quien más ventas realizó, con el 34% del mercado. Pauny y New Holland completan el podio, con el 19% y 16% respectivamente. Case IH y Massey Ferguson, los siguen. Según Facundo Mesquida, en cosechadoras el líder fue nuevamente John Deere, copando el 36%, luego Case IH y New Holland, con el 27% y 25%. Cuarto y quinto lugar ocupan Massey Ferguson y la "nunca tan viva" Vassalli. Empate técnico entre dos firmas de pulverizadoras, PLA y Metalfor, donde cada una respectivamente representan el 30% de las ventas 2020. Tercer, cuarto y quinto lugar fueron para Caimán, Jacto y John Deere.