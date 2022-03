Las manufacturas de origen agroindustrial como la pasa de uva tienen un alto valor agregado y poderoso efecto multiplicador en la economía local.



El comercio internacional genera múltiples beneficios para el desarrollo económico sostenible de los pueblos a partir de la ampliación de las fronteras de la producción, el intercambio de bienes, servicios y nuevas tecnologías.



Afortunadamente, aunque no hubo mucha repercusión mediática a partir de lo acontecido internacionalmente entre Ucrania y Rusia, Argentina creció en exportaciones hasta los U$S 77.934 millones, según informó esta semana el Instituto de Desarrollo Sostenible de la Facultad de Ciencias Económicas que preside el contador Leonardo Saball, en la UCCuyo cuyo rector es el doctor Claudio Larrea.



La recuperación de las exportaciones para las ventas al exterior de la provincia de San Juan fue cercana al 8%, señala el informe del IDS, recordando que durante en el año 2008 y 2012 las exportaciones locales superaban los U$S 2.000 millones mientras que en el 2021 totalizaron U$S 1.206 millones, es decir, un 7,7% más que en el 2020.



Según señalaron a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO, el informe fue elaborado en base al OPEX -Origen provincial de las exportaciones- del Indec, que detalla el aporte de cada región y provincia al total de las exportaciones.



Según estos datos San Juan representa el 32,9% del total de las ventas al exterior de la región Cuyo. La mayor parte de la facturación internacional corresponde a los metales preciosos y estratégicos como el oro, plata y molibdemo entre otros. La oferta de productos tradicionales o no metalíferos exportados más importantes pueden citarse los preparados de hortalizas, legumbres y frutas por unos U$S 60 millones o el 5,0%; destacándose los jugos de frutas como el mosto concentrado de uva y hortalizas, y que disminuyeron sus envíos 10,4% en el período. Los productos químicos y conexos, sumaron el 4,1% de los envíos al exterior o unos U$S 49 millones.



El caso de la pasa de uva según el IDS está sufriendo un proceso de achicamiento por la precarización del sector en los últimos 5 años. Las ventas externas de este rubro representaron un 3,8% del total de las exportaciones de esta provincia, con una suba interanual de 2,3%. Hablamos de unos U$S 46 millones.

El informe ubica los envíos de hortalizas y legumbres sin elaborar con 3,1% del total de las exportaciones y cuyos despachos en el período se redujeron 14,0% en función de menores ventas de ajos y cebollas, con caídas del 16,7% y 20,0% respectivamente, en relación con el año anterior.



Respecto de los destinos, destaca una concentración en cuatro principales destinos: Suiza, USMCA y Mercosur. Se destacaron también los despachos a Chile y Unión Europea.





REGIÓN POR REGIÓN

Según el informe elaborado en base al OPEX -Origen provincial de las exportaciones- del Indec, que detalla el aporte de cada región y provincia al total de las exportaciones, en el 2021 nuestro país mostró una recuperación generalizada de sus ventas al exterior en todas las regiones:

Región Pampeana: aumentó sus exportaciones 46,6%.

Patagonia: creció un 26,6%.

Región Noroeste -NOA-: creció un 27,9%

Región Noreste -NEA-: creció el 21,0%.

Región Cuyo: se recuperó un 20,7%.

La región Pampeana con U$S 60.534 millones lideró las ventas al exterior en 2021. Esto representa un crecimiento de 46,6% respecto al año anterior. El 46,3% de las exportaciones correspondió a manufacturas de origen agropecuario -MOA-; 26,0%, a productos primarios -PP-; 24,1%, a manufacturas de origen industrial -MOI-; y 3,6%, a combustibles y energía -CyE-. Los principales destinos fueron Mercosur, Unión Europea, ASEAN y China según los datos del Indec.



La región Patagonia se ubicó en el segundo lugar. U$S 6.036 millones, un 7,7% de las exportaciones totales fueron sus ventas externas y con una suba de 26,6% respecto a 2020. El 35,2% de los despachos al exterior correspondió a MOI; 34,7%, a CyE; 25,8%, a PP; y 4,3%, a MOA. Los principales destinos fueron EEUU, México, Canadá, Unión Europea, Suiza y Medio Oriente.



En el caso del NOA, U$S 4.420 millones de dólares y ocuparon el tercer lugar, con 5,7% del total exportado. Sus exportaciones se incrementaron 27,9% respecto del año anterior. Los productos primarios el 65,3% de los despachos; seguido de MOI (20,0%), MOA (13,8%), y en menor medida CyE (0,9%). Los principales destinos fueron, en orden de importancia, Unión Europea, USMCA, Mercosur y China.





EN NÚMEROS

mil millones de dólares acarició Argentina en materia de ventas al exterior durante el 2021 generando divisas para la economía nacional. 1.701 dólares por habitantes fue la exportación alcanzada el año pasado por nuestro país, una nación agro exportadora en recuperación.

U$S 1.527 per cápita

San Juan tiene, según estimaciones del Indec, 789.489 habitantes que generaron en el 2021 exportaciones por casi U$S 1.206 millones ubicándola segunda en Cuyo, luego de San Luis, en ventas al exterior por habitante.

Este dato es interesante ya que en la medida en que las provincias declaran sus exportaciones en la aduanas de origen, en teoría mejoran conceptos como la coparticipación general de impuestos. Esto, si los recursos son mayores y bien administrados, se traduce en mejor educación, salud, seguridad, viviendas y mejores condiciones de vida.



En general según el Instituto de Desarrollo Sostenible de la UCCuyo, la media nacional de ventas al exterior por cada habitante de nuestro país es de U$S 1.701 por cada uno de los 45.808.747 habitantes. La provincia con mejor índice en este sentido es Santa Cruz con U$S 6.180 per cápita. Esta provincia patagónica factura al mundo U$S 2.316 millones y apenas tiene unos 374.756 habitantes estimados al 2021.



La segunda es Santa Fe y es claro que sea así toda vez que por sus puertos egresa el 70% de las exportaciones volumen. Según el IDS cada uno de los 3.563.390 habitantes santafesinos generaron U$S 5.029 de exportación. Le sigue en el tercer lugar del podio Chubut, con U$S 4.632 millones.



La provincia de menor índice es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con unos U$S 102 por cada uno de los 3.078.836 porteños estimados por el Indec. Apenas exporta U$S 314 millones.

CUYO

En el caso de Cuyo, según el IDS, San Luis lidera el ranking con unos U$S 1.651 por cada uno de los 514.610 puntanos, sigue San Juan con los U$S 1.206 millones divididos en 789.489 habitantes y cierra la tabla Mendoza, con U$S 802 por cada uno de sus 2.010.363 habitantes.



Las exportaciones de la región Cuyo fueron de 3.668 millones de dólares en 2021, un 4,7% de las exportaciones totales; y mostraron un crecimiento interanual de 20,7%.



> EL DATO

Para mayor información dirigirse a: catedradeagroengocios@gmail.com